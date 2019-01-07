Воу, полегче! ТОП-13 самых откровенных нарядов на «Золотом глобусе»

На красной дорожке престижной премии "Золотой глобус 2019" блистали многие звезды Голливуда. Большинство из них, стараясь выделиться, выбрали довольно откровенные наряды, чем приковали всеобщее внимание.

Хайди Клум подчеркнула свой пышный бюст сразу двумя нарядами – на красной дорожке премии и на вечеринке после церемонии. Знаменитая актриса Холли Берри также продемонстрировала формы в соблазнительном платье бордового цвета. Блистала в прошедший вечер и Ирина Шейк, пришедшая поддержать супруга Брэдли Купера на церемонии. Кроме этого, пикантные наряды с декольте и разрезами выбрали актрисы Индия Мур, Малин Акерман и Ариэль Уинтер.