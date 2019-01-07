Известную актрису и модель нашли мертвой в собственной квартире

Тревогу забили друзья Аннализ в четверг, 3 января. Они сообщили в полицию, что актриса перестала отвечать на их текстовые сообщения. Кроме того, перестала обновляться ее страничка в Instagram, на которую подписаны примерно 40 тысяч пользователей.

Пока причина смерти не сообщается. Местные СМИ склоняются к версии самоубийства. Браакензик была подвержена приступам депрессии. В такие дни она оставляла довольно мрачные сообщения в соцсети, но потом удаляла их.

Аннализ родилась 9 декабря 1972 года в Сиднее. Снялась в нескольких популярных австралийских сериалах. Наибольшей известностью пользовалась ее роль в сериале «Пицца». Она сыграла там одну из главных ролей. В 2003 году по мотивам сериала был снят комедийный фильм «Жирная пицца». Браакензик вновь сыграла в нем свою героиню.