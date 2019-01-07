Фото: многодетная мать и модель Playboy Кэти Прайс предстала перед судом

Полиция задержала 40-летнюю модель 10 октября, когда Кэти не справилась с управлением и съехала с дороги. В розовом Range Rover с Кэти находились ее пять детей.

ФОТО: SWNS/ScanPix

Кэти направлялась домой с вечеринки по случаю 30-летния ее бывшего бойфренда. На празднике модель употребляла алкоголь, а после села за руль, чтобы поехать домой.

10 декабря 2018 года Кэти выдвинули обвинение в вождении в нетрезвом виде и назначили слушание по делу на 7 января.

ФОТО: Paul Davey / SWNS / Paul Davey / SWNS/Scanpix

Пока не известно, какое наказание могут назначить, но, скорее всего, Кэти временно лишат прав.

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

Напомним, британская звезда реалити-шоу и фотомодель Кэти Прайс является одной из самых обсуждаемых персон в британском сегменте социальных сетей и информационных источников. Недавно она рассказала о своей пластической операции, находясь на операционном столе. Видеозапись была доступна на сайте таблоида The Sun.