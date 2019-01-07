«Звучит так здорово, что я переезжаю!» Популярная американская передача поставила Эстонию в пример

Популярное в США шоу Cracked Podcast – это онлайн-программа, которая каждую неделю объясняет слушателям, почему «жизнь гораздо интереснее, чем многие думают».
Шоу можно слушать в интернете. В студии всегда разные гости, и темы меняются изо дня в день, но всегда преподносятся слушателям весело и легко. Также на веб-сайте часто появляются различные исследования на острые темы.
К Рождеству ведущий Алекс Шмидт рассуждал со своими гостями на тему «12 великих идей, которые Америка должна украсть у других стран». В студию, в числе прочих гостей, пожаловал и американский актер Ник Вигер с эстонскими корнями. Речь зашла о том, насколько здорово развиты в маленькой Эстонии интернет-технологии, э-системы платежей, а также бесплатный Wi-Fi и простота общения с государством через интернет для любого жителя страны .
«Звучит так здорово, что я переезжаю в Эстонию!» – пошутил Вигер, чьи предки уехали в США из Эстонии еще во время войны.
Cracked.com, основанная в 2005 году, имеет более 300 000 слушателей, интернет-страницу ежедневно просматривают от трех до четырех миллионов людей из разных уголков мира.