«Звучит так здорово, что я переезжаю!» Популярная американская передача поставила Эстонию в пример

Шоу можно слушать в интернете. В студии всегда разные гости, и темы меняются изо дня в день, но всегда преподносятся слушателям весело и легко. Также на веб-сайте часто появляются различные исследования на острые темы.

К Рождеству ведущий Алекс Шмидт рассуждал со своими гостями на тему «12 великих идей, которые Америка должна украсть у других стран». В студию, в числе прочих гостей, пожаловал и американский актер Ник Вигер с эстонскими корнями. Речь зашла о том, насколько здорово развиты в маленькой Эстонии интернет-технологии, э-системы платежей, а также бесплатный Wi-Fi и простота общения с государством через интернет для любого жителя страны .

«Звучит так здорово, что я переезжаю в Эстонию!» – пошутил Вигер, чьи предки уехали в США из Эстонии еще во время войны.