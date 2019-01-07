Пн, 7.01.2019
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Путин пришел в церковь с забинтованным пальцем: стала известна причина

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Владимир Путин

ФОТО: ALEXEI DRUZHININ / AFP

Повязку на руке президента РФ Владимира Путина увидели прихожане петербургского храма, где он встречал Рождество. Вслед за этим снимки с бинтом облетели российские СМИ. 

Спустя несколько часов после появления репортажей о пребывании Путина в Санкт-Петербурге пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось объяснить, почему у главы государства перевязан большой палец левой руки.

ФОТО: Коллаж Life.ru

«Порезался, как любой может», — раскрыл Песков «тайну» полученной травмы.

ФОТО: ALEXEI DANICHEV / Sputnik

В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где его крестили в 1952 году. 

ФОТО: ALEXEI DANICHEV / Sputnik

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