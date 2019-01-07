Путин пришел в церковь с забинтованным пальцем: стала известна причина
7 января 2019, 12:43
Повязку на руке президента РФ Владимира Путина увидели прихожане петербургского храма, где он встречал Рождество. Вслед за этим снимки с бинтом облетели российские СМИ.
Спустя несколько часов после появления репортажей о пребывании Путина в Санкт-Петербурге пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось объяснить, почему у главы государства перевязан большой палец левой руки.
«Порезался, как любой может», — раскрыл Песков «тайну» полученной травмы.
В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где его крестили в 1952 году.