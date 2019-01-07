Сало официально признано одним из лучших продуктов в мире! Вот почему

Недавно ученые проанализировали более 1000 сырых продуктов, чтобы оценить их питательность, и сало оказалось на одном уровне с семенами чиа, миндалём и свекольной ботвой.

Каждому продукту был назначен «питательный балл». Чем выше балл, тем выше вероятность, что одного этого продукта хватит для удовлетворения наших суточных потребностей в питательных веществах.

Исследователи составили топ-100 самых питательных продуктов, в котором сало заняло 8-е место. При этом оно оставило позади такие популярные полезные продукты, как руккола, шпинат, тунец, лосось и грецкие орехи!

Вот первая десятка самых питательных продуктов:

1. Миндаль (пищевой балл — 97).

2. Черимойя (96).

3. Тихоокеанский клювач (89).

4. Камбала (88).

5. Семена чиа (85).

6. Тыквенные семена (84).

7. Мангольд (78).

8. Сало (73).

9. Свекольная ботва (70).

10. Луциан (69).

Сало — хороший источник витаминов группы B и многих микроэлементов.

ФОТО: Cseh Ioan / PantherMedia / Cseh Ioan

Кроме того, это более полезный ненасыщенный жир, чем, например, говядина и баранина. Конечно, употреблять сало надо умеренно.

В сале содержится арахидоновая кислота, которую причисляют к одной из четырех жирных незаменимых кислот. Арахидоновая кислота обеспечивает правильную работу костной ткани, несёт ответ за рост костных клеток, работу сердечной мышцы, почек, принимает участие в холестериновом обмене.