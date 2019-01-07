Чудовищная реклама в центре Таллинна призывает эстонцев стоять отдельно от русских (ГАЛЕРЕЯ)
7 января 2019, 12:32
На остановке общественного транспорта Хобуяама в центре Таллинна в ночь с воскресенья на понедельник появилась сомнительная реклама. С надписями: «Эстонцы стоят здесь» и «Русские стоят здесь».
На плакатах указаны номера телефонов, куда следует звонить в случае вопросов. Они же, естественно, появляются.
На звонок моментально отвечает автоответчик, сообщающий: «Здравствуйте! 3 марта пройдут выборы в Рийгикогу. Я баллотируюсь. Мы, эстонцы, обязательно должны держаться вместе. Обязательно проверь, что ты стоишь на правильной половине». После этого звучит повтор речи и звонок завершается. На русском языке говорят примерно такой же текст.
Пока что неизвестно, какой кандидат или партия стоит за этой рекламой. А вы сумеете разгадать этот квест?