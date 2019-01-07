Новый любовник Моники Беллуччи младше ее на 18 лет

- Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. У него совсем другая работа, но из-за нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он отлично меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива, - поделилась в интервью Беллуччи.