Перед смертью звезда «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева обратилась к поклонникам

Участница телепередачи «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева незадолго до смерти опубликовала в Instagram обращение к своим подписчикам, предложив им пообщаться с ангелом-хранителем. По ее словам, существуют так называемые «часы ангела», когда каждый человек может поговорить со своим небесным опекуном.

«Часы ангела — это особое время, когда человек может пообщаться со своим хранителем и быстро получить помощь и поддержку. Уделите внимание молитвам, чтобы ваш ангел-хранитель помог справиться с трудностями и уберечь вас от любых неприятностей», — написала Дария.

Экстрасенс назвала дни и часы для общения с ангелом:

«7 января: попросите у ангела помощи в преодолении проблем, касающихся общения с родными и близкими. Поделитесь своими проблемами с 22:05 до 22:45. 8 января: с 12:15 до 13:02 попросите у своего хранителя позаботиться о ваших детях, чтобы им не угрожали неприятности».