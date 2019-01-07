Раскусили! Прикинувшихся счастливыми Собчак и Виторгана поймали на лжи

Собчак активно приписывают отношения с режиссером Константином Богомоловым. Сама знаменитость никак не комментирует информацию, подогревая интерес к своей личной жизни.

Недавно Максим Виторган еще больше ввел публику в заблуждение. Он опубликовал в своем Instagram снимок с женой, сделанный на мальдивском пляже. По фото подумать, что у супругов безмятежная семейная жизнь – слишком уж страстно они обнимаются.

Поклонники звезд стали убеждать себя, что информация об измене со стороны Собчак – чья-то злая шутка. Однако пользователи Сети быстро вскрыли обман.

Выяснилось, что совместная фотография пары на пляже сделана четыре года назад. В Instagram Виторгана можно найти фото из этой же серии, которое было опубликовано 18 января 2014 года.