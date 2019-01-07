Пн, 7.01.2019
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  • Голубые волосы и оранжевые губы: Леди Гага обескуражила публику новым образом

Голубые волосы и оранжевые губы: Леди Гага обескуражила публику новым образом

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January 6, 2019 - Beverly Hills, California, U.S. - LADY GAGA during red carpet arrivals for the 76th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel. (Credit Image: © Kevin Sullivan via ZUMA Wire)

ФОТО: Kevin Sullivan / ZUMAPRESS.com

Судя по всему, Гага вновь возвращается к своему экстравагантному стилю.

Все привыкли к эпатажному и порой шокирующему образу Леди Гаги, которого она придерживается на протяжении уже многие лет своей карьеры. Тем не менее, в минувшем году певица открылась для фанатов с новой, неожиданной стороны благодаря роли начинающей певицы в фильме "Звезда родилась".

ФОТО: Jordan Strauss / AP

После выхода картины на широкие экраны Гага преобразилась: начала вести себя очень спокойной и вежливо, много улыбалась на публике, появлялась на красной дорожке в изысканных и нежных нарядах... Многие думали, что певица действительно изменилась, но нет. 

ФОТО: Vida Press

На днях в сети появились снимки, сделанные перед подготовкой к грандиозному шоу Гаги, на которых она запечатлена в довольно вызывающем образе. Голубые волосы, оранжевая помада и совершенно космический костю... Что ж, кажется, эпатажная Леди Гага вернулась! 

ФОТО: Vida Press

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