Голубые волосы и оранжевые губы: Леди Гага обескуражила публику новым образом

Все привыкли к эпатажному и порой шокирующему образу Леди Гаги, которого она придерживается на протяжении уже многие лет своей карьеры. Тем не менее, в минувшем году певица открылась для фанатов с новой, неожиданной стороны благодаря роли начинающей певицы в фильме "Звезда родилась".

ФОТО: Jordan Strauss / AP

После выхода картины на широкие экраны Гага преобразилась: начала вести себя очень спокойной и вежливо, много улыбалась на публике, появлялась на красной дорожке в изысканных и нежных нарядах... Многие думали, что певица действительно изменилась, но нет.

ФОТО: Vida Press

На днях в сети появились снимки, сделанные перед подготовкой к грандиозному шоу Гаги, на которых она запечатлена в довольно вызывающем образе. Голубые волосы, оранжевая помада и совершенно космический костю... Что ж, кажется, эпатажная Леди Гага вернулась!