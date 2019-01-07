Постройневшая актриса Ирина Пегова восхитилась видами Таллинна. Смотрите фото!

Если актер Даниил Страхов, который также задействован в спектакле, скуп на снимки нашей столицы в Instagram, то Ирина Пегова сделала это за двоих.

Известная российская актриса опубликовала яркие кадры со своей прогулки по Таллинну в Instagram. Судя по фото, актриса приехала в Таллинн со своей дочерью Татьяной. Стоит отметить, как замечательно выглядит Ирина. За последний год она заметно постройнела и похорошела.