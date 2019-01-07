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  • Постройневшая актриса Ирина Пегова восхитилась видами Таллинна. Смотрите фото!

Постройневшая актриса Ирина Пегова восхитилась видами Таллинна. Смотрите фото!

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Ирина Пегова в Таллинне

ФОТО: Instagram

В эти дни в Таллинне гостит заслуженная артистка России Ирина Пегова. В Таллинн она приехала с гастролями спектакля «Онегин», который прошел вчера вечером в концертном зале Alexela.

Если актер Даниил Страхов, который также задействован в спектакле, скуп на снимки нашей столицы в Instagram, то Ирина Пегова сделала это за двоих.

Известная российская актриса опубликовала яркие кадры со своей прогулки по Таллинну в Instagram. Судя по фото, актриса приехала в Таллинн со своей дочерью Татьяной. Стоит отметить, как замечательно выглядит Ирина. За последний год она заметно постройнела и похорошела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Ирина Пегова (@pegovairina) on

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