Умерла финалистка «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

На 17-ый сезон телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева из Санкт-Петербурга попала вовсе не случайно. Сюда она пришла с одобрения наставницы Натальи Бантеевой. На проекте Дария удивляла телезрителей своими способностями, правда, ей так и не удалось одержать победу, — медиум дошла до финала, заняв четвертое место.

А сегодня стало известно, что Воскобоевой не стало. О смерти экстрасенса в социальной сети сообщил Влад Кадони, правда, телеведущий не уточнил причину трагедии, передает Starhit.

О кончине 38-летней Дарии рассказал также участник «Битвы» Антон Мамон, — он посвятил Воскобоевой теплые слова. «Господи, просто нет слов. Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса. Какая же жизнь хрупкая штука! Сегодня о тебе скажут много добрых слов, но мне хотелось бы молча пожелать спокойствия и мира твоей душе! Ты была прекрасным человеком! Земля тебе пухом», — поделился Мамон.

Участница одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова прокомментировала сообщения о смерти участницы шоу Дарии Воскобоевой. По словам Кузнецовой, Воскобоева умерла после продолжительной болезни.

«Ты боролась до последнего… », — написала Кузнецова в Instagram. При этом она добавила хештег #ракдурак, указывая, что причиной смерти артистки стала онкология.

Экстрасенс до последнего активно вела блог в Instagram, где позитивными постами подбадривала подписчиков, нуждающихся в поддержке. «Дорогие мои, в данный период целесообразно уменьшить физические и психические нагрузки. Рекомендовано сторониться конфликтов, как в делах бизнеса, так и в личных отношениях. Типично повышение вероятности ссор и расставаний. Пока каникулы отдыхайте и наслаждайтесь компанией семьи и друзей. Как проходят ваши выходные?» — интересовалась она у поклонников буквально пару дней назад.