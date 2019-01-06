Король Малайзии отрекся от престола после свадьбы с русской королевой красоты

Король Малайзии Мухаммад V Фарис отрекся от престола в соответствии со статьей 32 (3) конституции. О причинах отречения не сообщается.
«Его Величество проинформировал об этом официально, направив письмо Конференции правителей», — сказано в заявлении чиновника при королевском дворце.
Мухаммад V поблагодарил избравших его королем членов Конференции правителей, премьер-министра и правительство страны.
По информации газеты Star, 49-летний Мухаммад V намерен вернуться в родной султанат Келантан. Королем Малайзии его избрали 13 декабря 2016 года сроком на пять лет.
В ноябре прошлого года стало известно, что Мухаммад V женился на победительнице конкурса красоты «Мисс Москва» 2015 года Оксане Воеводиной. Безалкогольную свадьбу сыграли 22 ноября в подмосковной Барвихе.
За несколько месяцев до вступления в брак 25-летняя Воеводина приняла ислам и имя Рихана.