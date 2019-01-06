Кожа да кости... После этих фото исхудавшую Милу Кунис хочется накормить

Кожа да кости... После этих фото исхудавшую Милу Кунис хочется накормитьСМОТРИ!
6 января 2019, 14:51
В четверг, 3 января, на одной из улиц Студио-Сити (Калифорния) была замечена актриса Мила Кунис.
Для утренней прогулки до ближайшей кофейни и обратно актриса выбрала пушистый розовый свитер, джинсы и кеды. Однако, даже свободный свитер не скрыл худобу актрисы...
35-летняя Мила Кунис воспитывает двоих детей от Эштона Катчера — 4-летнюю дочь и 2-летнего сына. После вторых родов Мила заметно поправилась. Но актриса поставила себе цель вернуть добеременную фигуру, и ей это удалось. В прошлом году Мила начала стремительно терять вес и, кажется, слегка переборщила.