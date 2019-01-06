Вс, 6.01.2019
Бузова с Петросяном довели телезрителей до исступления пошлым поведением СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Кожа да кости... После этих фото исхудавшую Милу Кунис хочется накормить

Кожа да кости... После этих фото исхудавшую Милу Кунис хочется накормить
СМОТРИ!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В четверг, 3 января, на одной из улиц Студио-Сити (Калифорния) была замечена актриса Мила Кунис.

Для утренней прогулки до ближайшей кофейни и обратно актриса выбрала пушистый розовый свитер, джинсы и кеды. Однако, даже свободный свитер не скрыл худобу актрисы...

35-летняя Мила Кунис воспитывает двоих детей от Эштона Катчера — 4-летнюю дочь и 2-летнего сына. После вторых родов Мила заметно поправилась. Но актриса поставила себе цель вернуть добеременную фигуру, и ей это удалось. В прошлом году Мила начала стремительно терять вес и, кажется, слегка переборщила. 

ФОТО: ABXO/Broadimage / ABXO/Broadimage

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ