Фото: абсолютно голая дочь певицы Славы возбудила фанатов

20-летняя Саша Морозова ничуть не стесняется своей сексуальности. Дочь Славы – начинающая модель.

В своем Instagram девушка часто публикует провокационные снимки. Очередное фото в стиле ню не оставило поклонников Саши равнодушными, пишет Дни.ру.

На новом снимке отчетливо видна татуировка под грудью. Стоит отметить, что певицу Славу подобный способ самовыражения дочери ничуть не смущает.

Мать ставит лайки на всех публикациях наследницы. Некоторые пользователи Сети упрекают Славу за то, что она позволяет дочери публиковать столь откровенные снимки. При этом знаменитость не раз заявляла в интервью о том, что не станет ограничивать свободу своего чада.

Напомним, в конце 2018 года Слава записала резонансное видеообращение к пользователям Сети и опубликовала его в своем Instagram-аккаунте. Слова певицы произвели эффект разорвавшейся бомбы и тут же стали широко обсуждаться СМИ.