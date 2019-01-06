В мини-бикини! Похудевшая Мэрайя Кери показала соблазнительную фигуру

Для своих новогодних каникул поп-дива выбрала теплый остров Сен-Барт находится в Карибском море, пишет TSN.

48-летняя звезда, которая похудела на 22 килограмма, продемонстрировала свои обновленные формы на снимках, которые опубликовала на своей странице Instagram.

На фотографиях, сделанных на курорте Кэри позирует в розовом мини-бикини, сплошь усыпанном пайетками.

ФОТО: Vida Press

«Счастливая!» - лаконично подписала певица одну из этих фотографий.