В мини-бикини! Похудевшая Мэрайя Кери показала соблазнительную фигуру
Американская певица Мэрайя Кэри, которая успела отпраздновать Рождество с бывшим мужем и нынешним бойфрендом, сейчас отправилась на отдых в теплые края.
Для своих новогодних каникул поп-дива выбрала теплый остров Сен-Барт находится в Карибском море, пишет TSN.
48-летняя звезда, которая похудела на 22 килограмма, продемонстрировала свои обновленные формы на снимках, которые опубликовала на своей странице Instagram.
На фотографиях, сделанных на курорте Кэри позирует в розовом мини-бикини, сплошь усыпанном пайетками.
«Счастливая!» - лаконично подписала певица одну из этих фотографий.
Фолловеры остались в восторге от новых горячих снимков Мэрайи и начали делать ей комплименты в комментариях. Большинство фанатов отмечали, что за последнее время певица стала еще красивее и стройнее.