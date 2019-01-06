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  • В мини-бикини! Похудевшая Мэрайя Кери показала соблазнительную фигуру

В мини-бикини! Похудевшая Мэрайя Кери показала соблазнительную фигуру
ФОТО!

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Mariah Carey

ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures / BT/ADM/Capital Pictures

Американская певица Мэрайя Кэри, которая успела отпраздновать Рождество с бывшим мужем и нынешним бойфрендом, сейчас отправилась на отдых в теплые края. 

Для своих новогодних каникул поп-дива выбрала теплый остров Сен-Барт находится в Карибском море, пишет TSN.

48-летняя звезда, которая похудела на 22 килограмма, продемонстрировала свои обновленные формы на снимках, которые опубликовала на своей странице Instagram. 

На фотографиях, сделанных на курорте Кэри позирует в розовом мини-бикини, сплошь усыпанном пайетками. 

ФОТО: Vida Press

«Счастливая!» - лаконично подписала певица одну из этих фотографий. 

Фолловеры остались в восторге от новых горячих снимков Мэрайи и начали делать ей комплименты в комментариях. Большинство фанатов отмечали, что за последнее время певица стала еще красивее и стройнее. 

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