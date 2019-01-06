Анита Цой обратилась к Марату Башарову

Уже несколько недель не утихают страсти вокруг фигуры актера Марата Башарова. Брат его жены Елизаветы Шевырковой заявил, что актер сломал женщине нос, из-за чего она угодила в клинику. Правда, чуть позже супруга заявила, что ее никто не бил, однако полиция проводит по этому делу проверку. Не исключено, что актер все-таки понесет наказание, пишет Рамблер.