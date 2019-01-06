Попа, как у Ким! Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в бикини
Сегодня Настю Каменских можно смело назвать одной из самых популярных звезд шоу-бизнеса. Знаменитость является не только талантливой певицей и популярным блогером, но и настоящей красоткой. Кстати, именно внешность звезды часто вызывает бурные споры и обсуждения среди ее поклонников в соцсетях.
Настя - любительница публиковать в своем Instagram откровенные фотографии в облегающей одежде, мининарядах, купальниках и даже топлес. Такие снимки на странице Каменских всегда собирают тысячи лайков и сотни комментариев. Не стало исключением и новое фото. На нем Настя сфотографирована со спины в сексуальном купальнике, который подчеркнул аппетитные формы певицы.
"Фигура супер!", "Настя, ты просто прелесть", "Какая же у вас красивая фигура и шикарная попа", "Повезло Потапу", "Попа, как у Ким", "Настя, ты одна из самых красивых певиц", - писали подписчики.