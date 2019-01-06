Попа, как у Ким! Настя Каменских похвасталась аппетитными формами в бикини

Настя - любительница публиковать в своем Instagram откровенные фотографии в облегающей одежде, мининарядах, купальниках и даже топлес. Такие снимки на странице Каменских всегда собирают тысячи лайков и сотни комментариев. Не стало исключением и новое фото. На нем Настя сфотографирована со спины в сексуальном купальнике, который подчеркнул аппетитные формы певицы.