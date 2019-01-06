Солнечное затмение и новолуние 6 января: что ни в коем случае нельзя делать

На 6 января приходится еще одно важное астрономическое явление – новолуние, первое в январе 2019, которое произошло в 3:29 по таллиннскому времени. Этот период считается благоприятным для всепрощения, планирования и накопления сил для новых задач и важных дел. А вот совпадение с солнечным затмением приведет к сильному энергетическому всплеску и может повлечь значительные перемены в жизни у каждого человека.

Кроме того, спустя несколько дней, 21 января 2019 года произойдет еще одно, на этот раз лунное затмение. Период между затмениями окажет значительное воздействие на общее состояние людей, как в эмоциональном плане, так и в самочувствии и состоянии здоровья.

Как себя вести и что нельзя делать во время затмения