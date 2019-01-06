Вс, 6.01.2019
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Солнечное затмение и новолуние 6 января: что ни в коем случае нельзя делать

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Солнечное затмение

ФОТО: SCANPIX

6 января в 5:28 произошло первое в 2019 году солнечное затмение. Это было не полное затмение, а лишь частичное, т.е. Луна лишь немного закрыла собой Солнце.

На 6 января приходится еще одно важное астрономическое явление – новолуние, первое в январе 2019, которое произошло в 3:29 по таллиннскому времени. Этот период считается благоприятным для всепрощения, планирования и накопления сил для новых задач и важных дел. А вот совпадение с солнечным затмением приведет к сильному энергетическому всплеску и может повлечь значительные перемены в жизни у каждого человека.

Кроме того, спустя несколько дней, 21 января 2019 года произойдет еще одно, на этот раз лунное затмение. Период между затмениями окажет значительное воздействие на общее состояние людей, как в эмоциональном плане, так и в самочувствии и состоянии здоровья.

Как себя вести и что нельзя делать во время затмения

  • В период затмений людям свойственны импульсивные и непродуманные поступки, на первый план выходят конфликтные ситуации и прошлые противостояния. А потому важно не поддаваться эмоциональным всплескам, чтобы избежать негативного влияния затмения на жизнь в дальнейшем.
  • В такое время полезно избавляться от вредных привычек и ненужных вещей, а вот с изжившими себя отношениями и связями важно быть аккуратнее.
  • Не стоит в период затмений вступать в брак или разводиться и предпринимать другие судьбоносные решения и поступки.
  • Будьте сдержанными, не скандальте и не выясняйте отношения с окружающими.
  • Важно стараться вести себя последовательно и благоразумно.
  • Проанализируйте свое поведение в последнее время, возможно, вы поступали неправильно и могли кого-то обидеть.
  • Проявляйте заботу, щедрость и снисходительность к окружающим, постарайтесь простить людей и сами попросите прощения за свои проступки.
  • Составляйте планы на ближайшее будущее, но пока не спешите с их реализацией.
  • Старайтесь не злоупотребляйте своей властью в семье и обществе.
  • Сдерживайте желание критиковать и предъявлять претензии людям.
  • Избегайте излишнего бахвальства и проявления горделивости перед другими людьми.
  • Откажитесь от тяжелых физических нагрузок, отдайте предпочтение отдыху и расслаблению.
  • Проявляйте осторожность в транспорте, за рулем, на дорогах, не стоит в этот период совершать поездки и путешествовать.

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