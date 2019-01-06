Солнечное затмение и новолуние 6 января: что ни в коем случае нельзя делать

6 января в 5:28 произошло первое в 2019 году солнечное затмение. Это было не полное затмение, а лишь частичное, т.е. Луна лишь немного закрыла собой Солнце.
На 6 января приходится еще одно важное астрономическое явление – новолуние, первое в январе 2019, которое произошло в 3:29 по таллиннскому времени. Этот период считается благоприятным для всепрощения, планирования и накопления сил для новых задач и важных дел. А вот совпадение с солнечным затмением приведет к сильному энергетическому всплеску и может повлечь значительные перемены в жизни у каждого человека.
Кроме того, спустя несколько дней, 21 января 2019 года произойдет еще одно, на этот раз лунное затмение. Период между затмениями окажет значительное воздействие на общее состояние людей, как в эмоциональном плане, так и в самочувствии и состоянии здоровья.
Как себя вести и что нельзя делать во время затмения
- В период затмений людям свойственны импульсивные и непродуманные поступки, на первый план выходят конфликтные ситуации и прошлые противостояния. А потому важно не поддаваться эмоциональным всплескам, чтобы избежать негативного влияния затмения на жизнь в дальнейшем.
- В такое время полезно избавляться от вредных привычек и ненужных вещей, а вот с изжившими себя отношениями и связями важно быть аккуратнее.
- Не стоит в период затмений вступать в брак или разводиться и предпринимать другие судьбоносные решения и поступки.
- Будьте сдержанными, не скандальте и не выясняйте отношения с окружающими.
- Важно стараться вести себя последовательно и благоразумно.
- Проанализируйте свое поведение в последнее время, возможно, вы поступали неправильно и могли кого-то обидеть.
- Проявляйте заботу, щедрость и снисходительность к окружающим, постарайтесь простить людей и сами попросите прощения за свои проступки.
- Составляйте планы на ближайшее будущее, но пока не спешите с их реализацией.
- Старайтесь не злоупотребляйте своей властью в семье и обществе.
- Сдерживайте желание критиковать и предъявлять претензии людям.
- Избегайте излишнего бахвальства и проявления горделивости перед другими людьми.
- Откажитесь от тяжелых физических нагрузок, отдайте предпочтение отдыху и расслаблению.
- Проявляйте осторожность в транспорте, за рулем, на дорогах, не стоит в этот период совершать поездки и путешествовать.