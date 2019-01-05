Самый трудный урок, который преподнесет 2019 год каждому знаку Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Как бы сложно это не казалось, но вам следует научиться жить настоящим. Вы должны уметь сосредотачиваться на текущем моменте. Учитывая то, как вы сейчас живете, вы сами обрекаете себя на разочарование. Вы страдаете из-за своих собственных завышенных ожиданий, пишет Cluber.

Телец (20 апреля — 21 мая)

В этом году вы поймете, что вам не удастся спрятать свои настоящие чувства. Вам придется принять тот факт, что у вас плохо получается притворяться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы общительный человек и вам хочется, чтобы вас окружало как можно больше людей. Отношения в жизни — самое важное для вас. Тем не менее, в этом году вам придется поработать над отношениями с самими собой. Вам предстоит узнать больше о том, что вы любите и что вас раздражает в этой жизни.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этом году вам предстоит узнать, насколько важно уметь концентрироваться. В прошлом вы были довольно непостоянны: у вас в жизни отсутствовала какая-либо структура, а также не было и направления, в котором бы вы двигались. В 2019 вам придется это изменить.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам следует понять, что если вы влюбитесь в кого-либо, это вовсе не означает, что у вас с этим человеком гарантированно сложатся отношения. Вы настолько себя любите, что считаете, что окружающие люди тоже вас любят. Тем не менее, это не всегда так. В личной жизни все может сложиться совершенно не так, как вы этого хотите, и вам необходимо смириться с этим.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам необходимо понять, что есть вещи, которые вам просто не суждено получить. Вы трудолюбивый человек, который не боится приложить усилия чтобы чего-либо добиться. Также это означает, что вам порой очень сложно признать, что вы недостаточно хороши для чего-то.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вас, как Весов, ждет много чего замечательного в этом году и вам следует к этому подготовится. Впереди вас ждут кардинальные перемены в жизни и в большинстве случаев они будут в лучшую сторону. Но для начала вам стоит избавиться от багажа прошлого, который вы хранили годами.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Тут все просто: вам нужно научиться доверять людям. Вы очень скрытный человек, который предпочитает закрыться от окружающего мира. В этом году вам следует научиться впускать в свою жизнь других, а также периодически принимать постороннюю помощь.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этом году вам следует быть более честными с самими собой. Вы должны понять, какое место занимаете в этой жизни, а также разобраться, насколько вы своей жизнью довольны в текущий момент. Вы живите так, как всегда хотели? Вы делаете все возможное, чтобы достичь поставленных целей? Вы долго тянули с этим, но теперь настало время ответить на эти вопросы.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Этот год научит вас тому, что вам следует изменить что-то в своей жизни, если все складывается не так, как вам этого хочется. Как Козерог, вы методично подходите к жизни в целом. Вам стоит забыть о тех методах, которые для вас не работают.

Водолей (21 января — 18 февраля)

В этом году вам следует научиться приспосабливаться к обстоятельствам. Как Водолей, в этом году вы будете жить в определенном ритме, который принесет вам успех. Но вам следует быть осторожными: вы можете настолько привыкнуть к этому ритму, что будете неспособны приспособиться к неожиданным обстоятельствам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)