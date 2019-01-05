Суровая сказка! Эстонская певица Ленна Куурма отдыхает с возлюбленным в Лапландии
5 января 2019, 16:22
Ленна Куурмаа и ее новый возлюбленный Лаури Мяэсепп еще не вернулись с рождественских каникул, и наслаждаются компанией друг друга в холодной северной Финляндии.
В новогодние праздники сладкая парочка решила отправилась кататься на лыжах в Лапландию. И Ленна, и Лаури размещают фотографии из Лапландии в своих Instagram, хотя ни на одном из кадров их нет вместе.
На одном из снимков красотка Ленна позирует в теплых варежках и лыжном костюме. Эстонская певица жалуется своим подписчикам, что на улице -16 градусов. Более того, по вечерам мороз крепчает до 22 градусов.
В свою очередь, возлюбленный Ленны опубликовал селфи с северным оленем. Он хвастается, что нашел себе нового друга.
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