Сб, 5.01.2019
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  • Суровая сказка! Эстонская певица Ленна Куурма отдыхает с возлюбленным в Лапландии

Суровая сказка! Эстонская певица Ленна Куурма отдыхает с возлюбленным в Лапландии
Смотрите фото!

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Ленна Куурмаа

ФОТО: Kalle Veesaar

Ленна Куурмаа и ее новый возлюбленный Лаури Мяэсепп еще не вернулись с рождественских каникул, и наслаждаются компанией друг друга в холодной северной Финляндии. 

В новогодние праздники сладкая парочка решила отправилась кататься на лыжах в Лапландию. И Ленна, и Лаури размещают фотографии из Лапландии в своих Instagram, хотя ни на одном из кадров их нет вместе.

На одном из снимков красотка Ленна позирует в теплых варежках и лыжном костюме. Эстонская певица жалуется своим подписчикам, что на улице -16 градусов. Более того, по вечерам мороз крепчает до 22 градусов.

В свою очередь, возлюбленный Ленны опубликовал селфи с северным оленем. Он хвастается, что нашел себе нового друга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mäesepp ja põhjakits soovivad kõigile ilusat uut aastat! #levi #lapland #raindeer

A post shared by Lauri Mäesepp (@laurimaesepp) on

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