Сб, 5.01.2019
«Увидев это, не спешите проезжать мимо»: что значит жилетка на зеркале машины? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Не узнать! Похудевшая Мэрайя Кери продемонстрировала подтянутую фигуру в розовом бикини

Не узнать! Похудевшая Мэрайя Кери продемонстрировала подтянутую фигуру в розовом бикини
ФОТО

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Vida Press

На днях Мэрайя Кери, которая наконец обзавелась «фигурой мечты», опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует в бикини. Поклонники не устают восхищаться преображением поп-дивы. 

Всю свою жизнь Мэрайя Кери с переменным успехом боролась с лишним весом. Однако в 2017-м певица располнела настолько, что решилась на операцию по удалению части желудка, пишет Woman.

Мэрайя Кери в 2015 году.

ФОТО: ROBYN BECK / AFP

После серьезного хирургического вмешательства звезда поп-сцены наконец рассталась с лишними килограммами. Согласно инсайдерам, Мэрайя решила не останавливаться на достигнутом и полностью пересмотрела свой рацион, чтобы вес не вернулся. 

Теперь Кери регулярно демонстрирует свою фигуру поклонникам, надевая откровенные наряды. А недавно она даже опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в бикини. 

Мэрайя Кери в 2019 году.

ФОТО: Vida Press

Поклонники принялись восхищаться фигурой Мэрайи в комментариях. «Роскошное тело!», «Выглядишь просто превосходно и невероятно молодо!», «Леди совершенство», «Такая талантливая и красивая женщина», «Наша королева!» — написали многочисленные интернет-пользователи. 

Источник: http://www.woman.ru/beauty/body/article/226113/

© Woman.ru

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ