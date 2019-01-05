Не узнать! Похудевшая Мэрайя Кери продемонстрировала подтянутую фигуру в розовом бикини
На днях Мэрайя Кери, которая наконец обзавелась «фигурой мечты», опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует в бикини. Поклонники не устают восхищаться преображением поп-дивы.
Всю свою жизнь Мэрайя Кери с переменным успехом боролась с лишним весом. Однако в 2017-м певица располнела настолько, что решилась на операцию по удалению части желудка, пишет Woman.
После серьезного хирургического вмешательства звезда поп-сцены наконец рассталась с лишними килограммами. Согласно инсайдерам, Мэрайя решила не останавливаться на достигнутом и полностью пересмотрела свой рацион, чтобы вес не вернулся.
Теперь Кери регулярно демонстрирует свою фигуру поклонникам, надевая откровенные наряды. А недавно она даже опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в бикини.
Поклонники принялись восхищаться фигурой Мэрайи в комментариях. «Роскошное тело!», «Выглядишь просто превосходно и невероятно молодо!», «Леди совершенство», «Такая талантливая и красивая женщина», «Наша королева!» — написали многочисленные интернет-пользователи.
Источник: http://www.woman.ru/beauty/body/article/226113/
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