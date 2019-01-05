Ой, как жарко! Загоревшая до неприличия эстонская красотка дразнит снимками в бикини
5 января 2019, 14:48
Эстонский визажист и путешественница по миру Лиза Линд сейчас отдыхает в солнечной Шри-Ланке.
Звезда Instagram Лиза Линд имеет более 33 000 подписчиков.
Такую популярность красотка из Эстонии заработала яркими снимками со всего мира. Дело в том, что публикуя свои увлекательные путешествия в социальной сети, девушка зарабатывает на жизнь.
Новый год Лиза встретила в жаркой Шри-Ланке. На фото она позирует в золотом купальнике, который выгодно подчеркивает бронзовый загар.