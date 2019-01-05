Сб, 5.01.2019
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  • Ой, как жарко! Загоревшая до неприличия эстонская красотка дразнит снимками в бикини

Ой, как жарко! Загоревшая до неприличия эстонская красотка дразнит снимками в бикини

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Liza Lind.

ФОТО: Instagram

Эстонский визажист и путешественница по миру Лиза Линд сейчас отдыхает в солнечной Шри-Ланке. 

Звезда Instagram Лиза Линд имеет более 33 000 подписчиков.

Такую популярность красотка из Эстонии заработала яркими снимками со всего мира. Дело в том, что публикуя свои увлекательные путешествия в социальной сети, девушка зарабатывает на жизнь.

Новый год Лиза встретила в жаркой Шри-Ланке. На фото она позирует в золотом купальнике, который выгодно подчеркивает бронзовый загар.  

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