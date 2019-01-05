Анна Хилькевич и Татьяна Арнтгольц оказались в эпицентре тайфуна в Таиланде

У многих звезд излюбленным местом отдыха уже многие годы остается Таиланд. Жаркая страна с красивыми пляжами и демократичными ценами привлекает артистов, которые после завершения поры новогодних корпоративов отправились отдыхать. Но в этом году в Таиланде бушует крупнейший за последние 50 лет тайфун Пабук — еще несколько дней назад власти страны объявили штормовое предупреждение, а на знаменитый остров Пхукет уже отменили несколько авиарейсов.

Путешественники спешат вернуться на родину, либо же укрыться от непогоды. Но есть и те, кто не испугался стихии и решил остаться на отдыхе. Например, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич, которая одна из первых сообщила о Пабуке фанатам, пишет Starhit.

«Для тех, кто не знает — в ближайшие сутки на Таиланд надвигается тайфун Пабук. Говорят, такого шторма Таиланд не видел более 50 лет, порывы ветра до 80 км/ч и 118 мм осадков! Сначала тайфун шел на Самуи и Панган, теперь, говорят, настигнет и Пхукет! Мы, конечно, настроены на лучшее, но небольшое волнение все же есть», — написала Хилькевич в Instagram.

По словам актрисы, дома все разговоры о надвигающейся угрозе, а муж даже отправился в ближайший супермаркет, где купил воду и еду на несколько дней. Больше всего Анна переживает за детей, по ее словам, если бы они остались в Москве, то страхи сразу сократились бы в разы.