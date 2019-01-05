Анна Хилькевич и Татьяна Арнтгольц оказались в эпицентре тайфуна в Таиланде

В Таиланде бушует тайфун Пабук. По сообщениям синоптиков, еще несколько дней на островах будет дождь, а также ожидается порывистый ветер и шторм. Но большинство российских звезд, включая Анну Хилькевич и Татьяну Арнтгольц, решили не прерывать свой отдых.
У многих звезд излюбленным местом отдыха уже многие годы остается Таиланд. Жаркая страна с красивыми пляжами и демократичными ценами привлекает артистов, которые после завершения поры новогодних корпоративов отправились отдыхать. Но в этом году в Таиланде бушует крупнейший за последние 50 лет тайфун Пабук — еще несколько дней назад власти страны объявили штормовое предупреждение, а на знаменитый остров Пхукет уже отменили несколько авиарейсов.
Путешественники спешат вернуться на родину, либо же укрыться от непогоды. Но есть и те, кто не испугался стихии и решил остаться на отдыхе. Например, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич, которая одна из первых сообщила о Пабуке фанатам, пишет Starhit.
«Для тех, кто не знает — в ближайшие сутки на Таиланд надвигается тайфун Пабук. Говорят, такого шторма Таиланд не видел более 50 лет, порывы ветра до 80 км/ч и 118 мм осадков! Сначала тайфун шел на Самуи и Панган, теперь, говорят, настигнет и Пхукет! Мы, конечно, настроены на лучшее, но небольшое волнение все же есть», — написала Хилькевич в Instagram.
По словам актрисы, дома все разговоры о надвигающейся угрозе, а муж даже отправился в ближайший супермаркет, где купил воду и еду на несколько дней. Больше всего Анна переживает за детей, по ее словам, если бы они остались в Москве, то страхи сразу сократились бы в разы.
Пабук испортил отдых и актерам Татьяне Арнтгольц и Марку Богатыреву, которые недавно рассекретили свои отношения. Парочка тоже решила отравиться в райскую страну, где встретив Новый год, столкнулась с неприятностями. В отличие от многих коллег, Арнтгольц и Богатырев не стали сеять панику и выставлять посты в Instagram, а спокойно переждали стихию. Также на отдыхе в Таиланде были замечены актеры Маруся Зыкова, Леля Баранова, Катя Комолова и другие.