Горячая штучка! Дочь рэпера Эминема показала идеальные формы в бикини

Дочь известного рэпера Эминема, 23-летняя Хэйли Джейд Скотт, не часто балует поклонников своими фото, а откровенными – и подавно. Но в этот раз она сделала исключение, опубликовав снимок в бикини в своем Instagram-аккаунте.

Девушка стоит в басейне с прозрачной бирюзовой водой и наслаждается потрясающим видом из широких окон. Хэйли предпочитает проводить новогодние праздники в Австралии, остановившись в одном из люксовых отелей.