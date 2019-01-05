Горячая штучка! Дочь рэпера Эминема показала идеальные формы в бикини

Горячая штучка! Дочь рэпера Эминема показала идеальные формы в бикиниСмотрите фото!
5 января 2019, 12:51
Хэйли Джейд Скотт побаловала подписчиков жарким снимком, сделанным во время отдыха.
Дочь известного рэпера Эминема, 23-летняя Хэйли Джейд Скотт, не часто балует поклонников своими фото, а откровенными – и подавно. Но в этот раз она сделала исключение, опубликовав снимок в бикини в своем Instagram-аккаунте.
Девушка стоит в басейне с прозрачной бирюзовой водой и наслаждается потрясающим видом из широких окон. Хэйли предпочитает проводить новогодние праздники в Австралии, остановившись в одном из люксовых отелей.
«Мне кажется, я никогда не перестану размещать посты об этом месте», – с восторгом написала она.