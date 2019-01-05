Жена усердно скрывает чудовищную тайну похорон Криса Кельми

Общественность до сих пор находится в неведении по поводу похорон певца Криса Кельми. Супруга артиста Людмила не желает устраивать публичные похороны. Это вызвало волну негодования у друзей и родственников.

Родной брат Криса Кельми Евгений Суслин заявил, что не может дозвониться до жены артиста со дня его смерти. Более того, он не знает дату похорон, поскольку его держат в неведении.

Суслин убежден, что Людмила не имеет морального права лишать поклонников права проститься с любимым музыкантом. Брат певца добавил, что тело певца до сих пор находится в Наро-Фоминском морге и ждет вскрытия. Без этой процедуры планировать дальнейшие действия невозможно, передает StarHit.

Напомним, что Крис Кельми внезапно ушел из жизни в собственном доме в Московской области в возрасте 63 лет. Причины смерти автора хита «Ночное рандеву» устанавливаются.