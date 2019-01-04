На кого похожа? Сергей Безруков показал подросшую дочку
4 января 2019, 17:51
Известный российский актер Сергей Безруков опубликовал фото своей дочери Маши. И многие заметили, как девочка похожа на своего знаменитого отца.
Снимок он подписал так: «Машеньке сегодня 2,5 года! ПОЗДРАВЛЯЕМ. Красавица наша, добрая и умная девочка!!!» Если посмотреть на детские снимки самого Безрукова, то можно увидеть, что отец и дочь похожи. Впрочем, многие решили, что она похожа на маму, но глаза у девочки все равно папины, пишет 7d.org.ua.