На кого похожа? Сергей Безруков показал подросшую дочку

Снимок он подписал так: «Машеньке сегодня 2,5 года! ПОЗДРАВЛЯЕМ. Красавица наша, добрая и умная девочка!!!» Если посмотреть на детские снимки самого Безрукова, то можно увидеть, что отец и дочь похожи. Впрочем, многие решили, что она похожа на маму, но глаза у девочки все равно папины, пишет 7d.org.ua.