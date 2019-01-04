СМИ узнали судьбу многомиллионного наследства Криса Кельми

Как удалось выяснить сотрудникам программы «Ты не поверишь» на канале НТВ, Кельми как будто предчувствовал скорый уход и за несколько месяцев до этого составил завещание, где отписал своей бывшей жене и сыну свое имущество, в том числе коттедж и три квартиры. Общая стоимость наследства артиста оценивается примерно в 100 миллионов рублей.

«Там все в порядке, там всем хватит», – заявлял он сотрудникам программы.

В свою очередь, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram заявил о том, что Крис Кельми будет похоронен инкогнито, без прощания с друзьями и родственниками.