Ты этого не знал: неожиданные факты о сексе для страстных выходных

Исследователи определили 10 неожиданных фактов о половом акте, которые ты наверняка не знал, или вообще не догадывался об их существовании, пишет Mport.ua.

НОСКИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА

Мало того, что носки помогут тебе сохранить ноги в тепле, они еще и повышают шансы на достижение оргазма у обоих.

А бонусом служит профилактика простуды и снижение вероятности судорог в ногах.

СЕКС КАК ФИТНЕС

Американские ученые установили, что 5 минут любой физической активности в день продлевают жизнь человека на 3 года.

Чем же секс хуже? Ничем, даже лучше, ведь во время полового акта обычный человек сжигает около 140 ккал, что приравнивается к 15 минут интенсивного бега.

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

Оказывается, регулярный секс положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, увеличивая сердечный ритм и регулируя гормональный баланс.

Ученые утверждают, что занимаясь любовью не реже 2 раз в неделю, ты снизишь вероятность инфаркта.

ОН НЕ ВСЕГДА ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ

Мужское достоинство имеет свойство уменьшаться в размерах, если есть нехватка половых отношений. Это происходит из-за снижения уровня тестостерона.

Но не все так плохо – регулярный секс способен вернуть былую славу и размер.

ПОХУДЕНИЕ СНИЖАЕТ ВЛЕЧЕНИЕ

Диета приводит не только к снижению веса, но и к снижению либидо.

Организм переходит к экономии ресурсов и испытывает стресс, из-за чего влечение снижается.

СЕКС ВМЕСТО БОТОКСА

Люди, занимающиеся сексом не реже 4 раз в неделю внешне могут выглядеть на 12 лет моложе.

Все дело в эстрогене: он делает кожу мягкой и способствует ее эластичности.

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

И дело не в инфекциях. Страстный секс может привести к различным травмам, от мелких до серьезных.

Чаще всего это травмы кожи, ушибы, нечаянные повреждения половых органов.