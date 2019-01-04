Пт, 4.01.2019
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  • На внедорожнике по тротуару: Игорь Верник устроил беспредел в центре Москвы

На внедорожнике по тротуару: Игорь Верник устроил беспредел в центре Москвы
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Игорь Верник.

ФОТО: Karpov Sergei/ITAR-TASS

Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник проехал на своем внедорожника по Камергерскому переулку в Москве, который является пешеходной зоной.

Телеканал «Москва 24» опубликовал кадры заезда российского актера и телеведущего Игоря Верника на элитном джипе Range Rover по пешеходной зоне в Камергерском переулке в центре Москвы. В сообщении говорится, что кадры сняли очевидцы и передали их в телеканал.

Поездка Верника сопровождалась криками охранников, которые требовали от пешеходов пропустить машину и очень волновались, чтобы граждане не поцарапали дорогостоящее транспортное средство.

В сообщении говорится, что полиция занялась проверкой данного инцидента.

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