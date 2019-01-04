На внедорожнике по тротуару: Игорь Верник устроил беспредел в центре Москвы

Телеканал «Москва 24» опубликовал кадры заезда российского актера и телеведущего Игоря Верника на элитном джипе Range Rover по пешеходной зоне в Камергерском переулке в центре Москвы. В сообщении говорится, что кадры сняли очевидцы и передали их в телеканал.