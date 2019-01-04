Если по утрам у вас болит голова и заложен нос, то пора чистить спальню!

Не удивляйтесь, если в какой-то момент вы начнете просыпаться с болью в голове и заложенным носом — это прямое следствие того, что комната нуждается в уборке. Просмотрите наши советы, попробуйте применить их на практике, и хорошее самочувствие не покинет больше вас! Пишет Zen.Yandex.ru со ссылкой на Blog.Postel-Deluxe.ru.

Начнем с основ

Загляните под кровать. Там чисто? Многие из нас часто забывают, что необходимо пылесосить и мыть пол не только вокруг, но и под кроватью. Но это очень важно, потому что именно в таких местах скапливается наибольшее количество пыли, которая может стать причиной заложенного носа. Периодически — хотя бы раз в сезон — доставайте и мойте все ящики, пылесосьте под кроватью и не забывайте протирать от пыли такие неочевидные места, как верх высокого шкафа, подоконники и рамы зеркал.

Постельное белье немаловажно

Сделаны ли ваши простыни из натуральных гипоаллергенных тканей? Постарайтесь покупать постельное белье, сделанное из органического хлопка. А как часто вы меняете белье на кровати? В идеале, стоит стирать его каждую неделю, максимум каждые две. Поверьте, вы почувствуете огромную разницу в своем самочувствии, как только начнете следовать этому совету!

Какими подушками вы пользуетесь?

Вполне возможно, что наполнитель в ваших подушках является аллергеном для вас. У многих с течением времени может развиться аллергия на пух, так что вполне возможно, что вы попадаете в их число. Лучше перейдите на натуральные гипоаллергенные наполнители, например, шерсть, а также рассмотрите вариант ортопедической подушки. Если вы не хотите менять подушки, то можете просто приобрести гипоаллергенные наволочки, которые будут блокировать доступ аллергенов к вашему носу. Но не забывайте, что их надо регулярно стирать!

Одна из главных причин — матрас

Лучшие матрасы для астматиков, аллергиков — это те, которые сделаны из натуральных материалов, например, шерсти и хлопка. Если у вас уже есть матрас и вы не хотите покупать новый, то просто приобретите гипоаллергенный наматрасник, защищающий вас от пыли и аллергических веществ, которые могут содержаться на матрасе. Не забывайте также периодически пылесосить матрас, хотя бы несколько раз в год!

Никаких животных в спальне