Пт, 4.01.2019
Стас Михайлов обратился к Марии Максаковой с неожиданной просьбой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Limon LIVE
  • «2019 воздаст по заслугам!» Астролог предупредила эстонских политиков и бизнесменов

«2019 воздаст по заслугам!» Астролог предупредила эстонских политиков и бизнесменов
Смотрите видео!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

«Работать много, работать честно!» – таким видит девиз наступившего 2019 года практикующий астролог из Таллинна Кристина Иванова.

Эстония находится под знаком Козерога, а значит, 2019 год будет важным для нашей страны. Вот только для этого надо много работать и работать честно, считает астролог Кристина Иванова. 

«Сейчас настало такое время, что те вещи, которые могли происходить несколько лет тому назад – не получаются. И сейчас пришло такое время, когда всем будет воздано по заслугам», – обратилась астролог к политикам и бизнесменам в студии Limon LIVE.

Астролог Кристина Иванова

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Что приготовил каждому из нас 2019 год, какими качествами будут обладать дети, рождённые в новом году, а также советы и предостережения для разных знаков Зодиака смотрите в новом выпуске шоу Limon LIVE.

Полный гороскоп для всех знаков Зодиака от астролога Кристины Ивановой найдете ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ