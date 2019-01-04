«2019 воздаст по заслугам!» Астролог предупредила эстонских политиков и бизнесменов

Эстония находится под знаком Козерога, а значит, 2019 год будет важным для нашей страны. Вот только для этого надо много работать и работать честно, считает астролог Кристина Иванова.

«Сейчас настало такое время, что те вещи, которые могли происходить несколько лет тому назад – не получаются. И сейчас пришло такое время, когда всем будет воздано по заслугам», – обратилась астролог к политикам и бизнесменам в студии Limon LIVE.

Астролог Кристина Иванова ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

Что приготовил каждому из нас 2019 год, какими качествами будут обладать дети, рождённые в новом году, а также советы и предостережения для разных знаков Зодиака смотрите в новом выпуске шоу Limon LIVE.