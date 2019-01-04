«2019 воздаст по заслугам!» Астролог предупредила эстонских политиков и бизнесменов
«Работать много, работать честно!» – таким видит девиз наступившего 2019 года практикующий астролог из Таллинна Кристина Иванова.
Эстония находится под знаком Козерога, а значит, 2019 год будет важным для нашей страны. Вот только для этого надо много работать и работать честно, считает астролог Кристина Иванова.
«Сейчас настало такое время, что те вещи, которые могли происходить несколько лет тому назад – не получаются. И сейчас пришло такое время, когда всем будет воздано по заслугам», – обратилась астролог к политикам и бизнесменам в студии Limon LIVE.
Что приготовил каждому из нас 2019 год, какими качествами будут обладать дети, рождённые в новом году, а также советы и предостережения для разных знаков Зодиака смотрите в новом выпуске шоу Limon LIVE.
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