Алла Пугачева в домашней пижамке вышла к праздничному столу

Примадонна вышла к столу в легком домашнем костюме, напоминающем пижамку. Другие участники застолья также одеты без пафоса. Сервировка стола может показаться скромной, однако знатоки рассмотрели, что сервиз звезды, который используют участники застолья, был выполнен на заказ у итальянских мастеров, а другая посуда – от дорогих брендовых производителей, пишет 7d.org.ua.