Алла Пугачева в домашней пижамке вышла к праздничному столу

4 января 2019, 14:40
Алла Пугачева продолжает отмечать наступление Нового года. Фото с дружеской вечеринки разместила супруга дизайнера Валентина Юдашкина Марина в своем блоге. На снимке рядом с супругами Юдашкиными за столом сидят Алла Пугачева, Максим Галкин и Александр Буйнов.
Примадонна вышла к столу в легком домашнем костюме, напоминающем пижамку. Другие участники застолья также одеты без пафоса. Сервировка стола может показаться скромной, однако знатоки рассмотрели, что сервиз звезды, который используют участники застолья, был выполнен на заказ у итальянских мастеров, а другая посуда – от дорогих брендовых производителей, пишет 7d.org.ua.