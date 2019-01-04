64-летняя Любовь Успенская в коротких шортах произвела фурор

64-летняя Любовь Успенская в коротких шортах произвела фурорФОТО
4 января 2019, 16:55
Любовь Успенская поделилась на своей странице в Instagram фотографией с певицей Жасмин и Татьяной Навкой. Своих спутниц она буквально затмила благодаря коротким блестящим шортам и элегантным сапогам на высоком каблуке.
Поклонники Любови Успенской уверены, что певице доступен секрет вечной молодости. По крайней мере, на всех фотографиях она получается абсолютно сногсшибательной.
Немалая заслуга таится в тех нарядах, которые для себя выбирает Успенская. Например, для очередного снимка, который певица опубликовала на своей странице в Instagram, она выбрала костюм с блестками, переходящий в короткие шорты. На ногах у нее были роскошные длинные сапоги на высоком каблуке.