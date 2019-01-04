64-летняя Любовь Успенская в коротких шортах произвела фурор

Немалая заслуга таится в тех нарядах, которые для себя выбирает Успенская. Например, для очередного снимка, который певица опубликовала на своей странице в Instagram, она выбрала костюм с блестками, переходящий в короткие шорты. На ногах у нее были роскошные длинные сапоги на высоком каблуке.