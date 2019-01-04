Пт, 4.01.2019
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Красотки, расслабьтесь! Отть Лепланд нашел свою возлюбленную (ФОТО)

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Отть Лепланд

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Scanpix

Музыкант и певец Отть Лепланд снова в отношениях - его сердце покорила девушка из Вырумаа - Паула Репп. Пара вместе уже почти год, но под прицелами объективов папарации оказывались вместе лишь несколько раз. 

Теперь же артист решил взять инициативу в свои и опубликовал снимок со своей спутницей жизни. 

Победивший в шоу «Эстония ищет Суперзвзеду», представивший Эстонию на «Евровидении» Лепланд всегда отказывался комментировать личную жизнь и свою возлюбленную Паулу Репп официально никому не представлял. Теперь же пара отдыхает где-то под солнцем и не стесняется показаться любопытным фанатам певца.

На фото Лепланд обнимает свою красавицу на скамейке. Не смотря на это, парочка ведет себя довольно загадочно. Раньше они вместе были замечены на фестивале Õllesummer и концерте рок-группы Nickelback.

Смотрите свежее фото! 

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