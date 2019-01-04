Красотки, расслабьтесь! Отть Лепланд нашел свою возлюбленную (ФОТО)

Теперь же артист решил взять инициативу в свои и опубликовал снимок со своей спутницей жизни.

Победивший в шоу «Эстония ищет Суперзвзеду», представивший Эстонию на «Евровидении» Лепланд всегда отказывался комментировать личную жизнь и свою возлюбленную Паулу Репп официально никому не представлял. Теперь же пара отдыхает где-то под солнцем и не стесняется показаться любопытным фанатам певца.

На фото Лепланд обнимает свою красавицу на скамейке. Не смотря на это, парочка ведет себя довольно загадочно. Раньше они вместе были замечены на фестивале Õllesummer и концерте рок-группы Nickelback.