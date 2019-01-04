Этот напиток может спровоцировать инсульт или инфаркт

Ассортимент магазинных напитков более чем разнообразный. Яркие цвета, красивые этикетки манят не только детей, но и взрослых.

Представители науки из университета Южно-Африканской Республики сделали заключение, что газированные сладкие виды напитков могут стать причиной появления таких заболеваний как инсульт или инфаркт.

Результат эксперимента показал, что риску подвержены люди, которые выпивают 2 бутылки газированного питья в неделю. Негативные тенденции в организме ученые заметили к концу десятой недели.

Наиболее вредный компонент напитков – сахар. Продукция без сахара тоже небезобидная, так как его искусственные заменители вредные для организма.

На основании полученных сведений ученые считают, что магазинные газированные напитки с сахаром могут стать причиной смертельно опасного инфаркта и инсульта.

Чтобы снизить риск развития перечисленных болезней, лучше всего не только отказаться от сладкой газировки, но и в целом снизить количество сахара в рационе.

Конечно, глюкоза организму нужна. Но ее можно получать вместе со сладкими фруктами или с медом – и вкусно, и для здоровья полезно.