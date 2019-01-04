Этот напиток может спровоцировать инсульт или инфаркт

Далеко не все магазинные напитки полезны для здоровья. Более того, некоторые из них могут сильно навредить организму. Стало известно, от каких напитков лучше держаться подальше, пишет Menslife.com.
Ассортимент магазинных напитков более чем разнообразный. Яркие цвета, красивые этикетки манят не только детей, но и взрослых.
Представители науки из университета Южно-Африканской Республики сделали заключение, что газированные сладкие виды напитков могут стать причиной появления таких заболеваний как инсульт или инфаркт.
Результат эксперимента показал, что риску подвержены люди, которые выпивают 2 бутылки газированного питья в неделю. Негативные тенденции в организме ученые заметили к концу десятой недели.
Наиболее вредный компонент напитков – сахар. Продукция без сахара тоже небезобидная, так как его искусственные заменители вредные для организма.
На основании полученных сведений ученые считают, что магазинные газированные напитки с сахаром могут стать причиной смертельно опасного инфаркта и инсульта.
Чтобы снизить риск развития перечисленных болезней, лучше всего не только отказаться от сладкой газировки, но и в целом снизить количество сахара в рационе.
Конечно, глюкоза организму нужна. Но ее можно получать вместе со сладкими фруктами или с медом – и вкусно, и для здоровья полезно.
А как часто ты покупаешь сладкие газированные напитки?