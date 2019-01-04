Прогноз от эстонского астролога на 2019 год: вот они – самые счастливые знаки Зодиака!
Практикующий астролог из Таллинна Кристина Иванова дала прогноз на 2019 год для всех знаков Зодиака. Наступивший год будет динамичным и насыщенным разными событиями! Читайте прогноз астролога, составленный специально для портала Limon.
Овен
2019 год подарит Овнам огромный энергетический потенциал. Особенно вы его прочувствуете уже в январе и в феврале. Для вас будут актуальны темы карьерного роста и развития собственного бизнеса. Вы получите отдачу от тех проектов, начало которых было заложено в 2018 году. Но чтобы использовать эти шансы, нельзя сидеть сложа руки.
Это будет удачный год для получения высшего образования и путешествий! У многих из вас появятся желание создать семью или приобрести новую недвижимость. Особенно эти темы будут актуальны в июне, августе и самом конце декабря.
Телец
Для Тельцов 2019 год станет годом прогресса. Уже сейчас стоит начать придумывать стратегию на ближайшие семь лет. Это год подготовки к серьезным изменениям, связанным с приходом революционной планеты Уран в ваш знак. Это удачный год для решения юридических и правовых вопросов, а также для путешествий и расширения сферы контактов.
Уже в начале января вы почувствуете прилив энергии – это хорошее время для путешествий! А вот февраль для многих Тельцов может стать временем кризисов. У кого-то авторитарность проявит партнер, у кого-то строгий начальник. Весной Тельцы расцветут. Это будет время романтики и любви, а для многих – и свадебных торжеств в июле!
Близнецы
Для Близнецов 2019 год станет временем расстановки приоритетов. Вопросы отношений выйдут на первый план. Весь год придется подстраиваться под ситуацию. Особенно тем из представителей Близнецов, сфера деятельности которых связана с коммерцией или посреднической деятельностью. Если вы будете проявлять гибкость, то удача окажется на вашей стороне!
Январь может быть конфликтным, некоторые Близнецы почувствуют давление. Но зато вас ждет спокойная весна. Летом не стоит делать крупные денежные инвестиции, лучше это время потратить на гармонизацию личных отношений. А вот в октябре наступит время перемен и вызовов. В это время лучше сохранить нажитое, чем идти на финансовые риски.
Рак
Уже второй год темы карьерного роста и личных отношений очень актуальны для Раков. 2018 и 2019 года являются для Раков годами начинаний, поэтому и ответственность высока! В 2019 году Ракам придется учиться брать на себя ответственность и развивать зарубежные контакты. Год особенно хорош для тех Раков, которые хотят отправиться на работу за границу. Тема личных отношений потребует определенности, поэтому их придется или официально зафиксировать или расторгнуть.
С мая по июль вас ждет прекрасный период для путешествий и романтических отношений. В мае также появятся возможности для профессиональной реализации. А вот 2 июля в вашем знаке произойдет Солнечное затмение. События вокруг этого периода (неделя до и неделя после) могут быть крайне непредсказуемыми, поэтому крупные инвестиции лучше в этот период не планировать.
Лев
Для Львов 2019 год станет годом возможностей и динамики. Особенно этот год будет благоволить Львам творческих профессий. Дети и любимые будут радовать Львов. Если же вы планируете рождение ребенка, то этот год может подарить вам хороший шанс на его появление. У ваших инициатив будут возможности реализации. Вообще не бойтесь мечтать в 2019, ваши мечты вполне могут воплотиться в реальность! Год также неплох для расширения ваших сфер влияния в бизнесе и даже для открытия собственного дела.
Наиболее удачные периоды для Львов будут в январе, феврале, августе и декабре 2019. А в июне-июле не переоценивайте свои шансы! Принимайте решения взвешенно.
Дева
Для представителей знака Дев тема семьи и родного дома станет главной в 2019 году. У кого-то появится желание переезда или ремонта. Какие-то моменты, связанные с семейными и домашними делами, возможно, будут даже и напрягать, но зато дадут возможность обновления привычных стереотипов. Дополнительного внимания потребуют дети, и в целом для их планирования год тоже неплох. Вообще 2019 год для Дев может стать годом отношений, если вы правильно будете использовать его энергию! А вот в работе может немного «потрясти», поэтому это неблагоприятное время для нового делового партнерства.
В марте лучше не принимать важных финансовых решений. Июль и август лучше посвятить семейным делам и собственному здоровью, а вот вторая половина августа и сентябрь – время для новых начинаний, активности, новых знакомств и путешествий.
Весы
Для представителей знака Весов 2019 год будет динамичным и насыщенным разными событиями! Но в этом году придется поработать на перспективу. Обратите особенное внимание на все темы, связанные с интернет активностью. У вас есть хороший шанс поймать удачу в этой сфере. Будет много общения, знакомств и коммуникаций! Не пренебрегайте возможностью расширить свой кругозор. Обратите особенное внимания на старших членов вашей семьи, возможно, им понадобится ваша поддержка и участие.
С марта наступит хорошее время для укрепления личных и деловых отношений. Январь, май, август и сентябрь благоприятны для начала новых деловых инициатив.
Скорпион
В 2019 году у Скорпионов будет актуальна тема финансов. Это год, когда можно будет очень хорошо заработать, но и много потратить. Контролируйте свои расходы! Первая «встряска» будет уже в январе, вторая в апреле. Поэтому этим периодам надо уделить особое внимание. Вложение в образование – это лучшая инвестиция в этом году. Весной есть опасность травм, поэтому в этот период лучше избегать экстремальных видов спорта.
Лето и ранняя осень – лучшее время для финансовых инвестиций. А вот уже в октябре и ноябре наступит период борьбы и захвата новых территорий.
Стрелец
У многих представителей знака Стрельцов 2019 год станет одним из самых удачных в 12 летнем цикле Юпитера. А также этот год станет определяющим для всех последующих 12 лет. Стрельцы будут фонтанировать энергией и идеями. Все ваши достижения будут оценены по достоинству, можно ожидать вознаграждения прошлых усилий. Карьерный рост, новые знакомства, путешествия – всего будет сполна. Если вы планировали начать обучение за границей или переезд, то этот год будет удачным для таких начинаний.
Так как Стрелец будет «светить» ярко весь год, то в сентябре может почувствовать некоторое раздражение окружающих и даже стать жертвой интриг. Январь, июнь, август и декабрь – прекрасное время для любви и романтики.
Козерог
2019 год для Козерогов будет временем ментального взросления. Так же как и 2018, он заставит много и плодотворно трудиться. Год будет щедр на завязывание новых контактов, романтические встречи и получение новых знаний. Главное – преодолеть внутренние страхи и сомнения в январе и июне-июле. Солнечные затмения в 2019 году будут иметь нас большое влияние. Темы партнерства и отношений тоже станут особенно актуальны в этот период.
Февраль и декабрь – прекрасное время для любви и кто-то сможет растопить ваше холодное сердце. Апрель, конец сентября, октябрь, ноябрь и декабрь – время новых проектов.
Водолей
2019 год для Водолеев – время продвижения в карьере. Обращайте внимание на зарубежные контакты и смело отправляйтесь в деловые или развлекательные поездки уже в январе. Год хорош для получения образования, учебы за границей и расширения кругозора. В апреле и в мае вы можете почувствовать желание уединения. Это время лучше посвятить себе, своему духовному миру. В 2019 году стоит обратить внимание на здоровье и на свой график – не слишком ли вы переутомляетесь на работе?
Для романтики и любви подходят январь, июнь и декабрь.
Рыбы
2019 год – время новых возможностей и профессионального роста. В течение года представителям знака Рыб будут обязательно даваться возможности для самореализации. Главное их не упустить. Иначе вы просто запомните это год как хороший период, а вам необходимо сделать так, чтобы ваши таланты были замечены! Это хороший год для открытия собственного дела. Если вы давно ждали этого момента, то он как раз наступил! Смело отправляйтесь за границу, но берегитесь иллюзий, и не верьте лести. В 2019 году Рыбы могут легко поддаться искушению.
Наиболее удачные месяцы для начинаний: апрель, октябрь, декабрь.