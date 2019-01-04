Прогноз от эстонского астролога на 2019 год: вот они – самые счастливые знаки Зодиака!

Овен

2019 год подарит Овнам огромный энергетический потенциал. Особенно вы его прочувствуете уже в январе и в феврале. Для вас будут актуальны темы карьерного роста и развития собственного бизнеса. Вы получите отдачу от тех проектов, начало которых было заложено в 2018 году. Но чтобы использовать эти шансы, нельзя сидеть сложа руки.

Это будет удачный год для получения высшего образования и путешествий! У многих из вас появятся желание создать семью или приобрести новую недвижимость. Особенно эти темы будут актуальны в июне, августе и самом конце декабря.

Телец

Для Тельцов 2019 год станет годом прогресса. Уже сейчас стоит начать придумывать стратегию на ближайшие семь лет. Это год подготовки к серьезным изменениям, связанным с приходом революционной планеты Уран в ваш знак. Это удачный год для решения юридических и правовых вопросов, а также для путешествий и расширения сферы контактов.

Уже в начале января вы почувствуете прилив энергии – это хорошее время для путешествий! А вот февраль для многих Тельцов может стать временем кризисов. У кого-то авторитарность проявит партнер, у кого-то строгий начальник. Весной Тельцы расцветут. Это будет время романтики и любви, а для многих – и свадебных торжеств в июле!

Близнецы

Для Близнецов 2019 год станет временем расстановки приоритетов. Вопросы отношений выйдут на первый план. Весь год придется подстраиваться под ситуацию. Особенно тем из представителей Близнецов, сфера деятельности которых связана с коммерцией или посреднической деятельностью. Если вы будете проявлять гибкость, то удача окажется на вашей стороне!

Январь может быть конфликтным, некоторые Близнецы почувствуют давление. Но зато вас ждет спокойная весна. Летом не стоит делать крупные денежные инвестиции, лучше это время потратить на гармонизацию личных отношений. А вот в октябре наступит время перемен и вызовов. В это время лучше сохранить нажитое, чем идти на финансовые риски.

Рак

Уже второй год темы карьерного роста и личных отношений очень актуальны для Раков. 2018 и 2019 года являются для Раков годами начинаний, поэтому и ответственность высока! В 2019 году Ракам придется учиться брать на себя ответственность и развивать зарубежные контакты. Год особенно хорош для тех Раков, которые хотят отправиться на работу за границу. Тема личных отношений потребует определенности, поэтому их придется или официально зафиксировать или расторгнуть.

С мая по июль вас ждет прекрасный период для путешествий и романтических отношений. В мае также появятся возможности для профессиональной реализации. А вот 2 июля в вашем знаке произойдет Солнечное затмение. События вокруг этого периода (неделя до и неделя после) могут быть крайне непредсказуемыми, поэтому крупные инвестиции лучше в этот период не планировать.

Лев