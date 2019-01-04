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  • Виной всему «Ночное рандеву». СМИ узнали об отношениях Пугачeвой и Криса Кельми

Виной всему «Ночное рандеву». СМИ узнали об отношениях Пугачeвой и Криса Кельми

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MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 23, 2018: Russian singer Alla Pugacheva attends a runway show for the Spring/Summer 2019 collection by Russian fashion designer Valentin Yudashkin during the opening of the 2018 Moscow Fashion Week, Made in Russia, at Gostiny Dvor. Sergei Bobylev/TASS

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Журналист Михаил Садчиков, знакомый с Крисом Кельми с 80-х годов, рассказал StarHit об отношениях певца с певицей Аллой Пугачевой.

По его словам, ходили слухи, что «Пугачева благоволила молодому артисту и всячески поддерживала его, пока не узнала о том, что "Ночное рандеву" на самом деле поет не Крис, да и автором песни является другой человек».

Как отметил журналист, после того случая примадонна «остыла к Кельми».

Напомним, певец Крис Кельми умер 1 января в своем доме в Подмосковье. Российские СМИ пишут, что у исполнителя могло остановиться сердце из-за злоупотребления спиртным. Все свое имущество Кельми отписал бывшей жене и сыну.

Сегодня появилось сообщение, что по решению родственников певец будет похоронен без публичной церемонии прощания.

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