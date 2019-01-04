Виной всему «Ночное рандеву». СМИ узнали об отношениях Пугачeвой и Криса Кельми

Журналист Михаил Садчиков, знакомый с Крисом Кельми с 80-х годов, рассказал StarHit об отношениях певца с певицей Аллой Пугачевой.
По его словам, ходили слухи, что «Пугачева благоволила молодому артисту и всячески поддерживала его, пока не узнала о том, что "Ночное рандеву" на самом деле поет не Крис, да и автором песни является другой человек».
Как отметил журналист, после того случая примадонна «остыла к Кельми».
Напомним, певец Крис Кельми умер 1 января в своем доме в Подмосковье. Российские СМИ пишут, что у исполнителя могло остановиться сердце из-за злоупотребления спиртным. Все свое имущество Кельми отписал бывшей жене и сыну.
Сегодня появилось сообщение, что по решению родственников певец будет похоронен без публичной церемонии прощания.