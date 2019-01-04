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Супруга госпитализированного Николая Дроздова прокомментировала его состояние

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Николай Дроздов

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS. Scanpix

Жена известного российского телеведущего Николая Дроздова Татьяна рассказала РИА «Новости» о состоянии здоровья мужа, заявив, что уже завтра его могут выписать из больницы.

Его жена Татьяна рассказала об его состоянии. По ее словам, сегодня Николая Дроздова могут выписать. Он всего лишь немного ушибся во время зарядки. Угрозы его здоровью нет, он чувствует себя нормально.  

Напомним, что ведущего телепрограммы «В мире животных» госпитализировали в одну из московских больниц 2 января с переломом ребра.

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