Звездопад Квадрантиды 4 января: загадайте сегодня желание – и оно сбудется!
Издавна на падающую звезду было принято загадывать самые заветные и тайные желания. В начале 2019 года многим представится такая возможность, ведь даст о себе знать первый в году звездопад.
С точки зрения астрологов, новый 2019 год начинается насыщенно - с солнечного затмения 6 января, новолуния и звездопада. Первый в году звездопад (или, если использовать терминологию астрономов, метеорный поток) носит имя Квадрантиды.
Он открывает сезон звездных дождей в 2019 году, а его пик придется на 4 января: упавшая в эти сутки звезда может исполнять желания и осуществлять мечты.
Необычное название этого январского звездопада произошло от наименования старинного созвездия Стенного Квадранта, которое в наши дни астрологи и астрономы не используют в своих рассчетах.
С точки зрения современного наблюдателя, с Земли центр звездопада приходится на созвездие Волопаса. При благоприятной погоде вы можете вечером взглянуть на зимнее небо и, возможно, увидеть ту самую звезду, на которую загадаете первое в 2019 году желание.
Как загадать желание 4 января
Чтобы загадать желание на падающую звезду, специалисты dailyhoro рекомендуют соответствующим образом настроиться. С вечера 4 января, когда зайдет Солнце,
необходимо сконцентрироваться на своей мечте, применить технику визуализации, в красках представив не только исполнение задуманного, но и свой путь к нему.
Нужно четко вообразить себе все шаги к желаемому - от нынешнего положения и до того момента, когда вы сможете уверенно заявить: мечта сбылась!
С наступлением темноты при ясной погоде можно ждать падающей звезды, чтобы в миг, когда вы ее заметите, картинка, которую вы визуализировали накануне, сама появилась в памяти во всех деталях и подробностях.
Если в эту ночь вам не повезло с погодой, не падайте духом.
На 4 января 2019 года приходится пик метеоритного потока, но в целом звездопад продлится дольше, и шанс увидеть падающую звезду сохранится еще несколько дней.
Если накануне звездопада ваши мысли продолжительное время направлены в негативное русло, это может отразиться на исполнении задуманного.
Пытаясь сосредоточиться на желанном, необходимо отказаться от негативного мышления, не позволять отрицательным эмоциям управлять вашими желаниями. Например, желание, загаданное в порыве кого-то перехитрить, обойти в соперничестве, заставить кусать локти, - наверняка не сбудется.
Если же ваше желание направлено на благополучие и не несет в себе отрицательно заряженную энергетику, Вселенная прислушается к нему и предоставит вам возможности быстрее добиться успеха.
Иногда для исполнения такого желания не требуется даже помощник в виде падающей звезды: достаточно сформулировать свою цель и немного помечтать перед сном, пробуждая силу мысли.
Старайтесь, загадав желание на падающую звезду, отпустить его, не требуя от Вселенной немедленного ответа. На исполнение некоторых желаний требуется время. Кроме того, нередко нужно приложить и собственные усилия. А еще - следите за знаками вокруг и не упускайте подсказки, которые могут быть посланы вам свыше.