Звездопад Квадрантиды 4 января: загадайте сегодня желание – и оно сбудется!

С точки зрения астрологов, новый 2019 год начинается насыщенно - с солнечного затмения 6 января, новолуния и звездопада. Первый в году звездопад (или, если использовать терминологию астрономов, метеорный поток) носит имя Квадрантиды.

Он открывает сезон звездных дождей в 2019 году, а его пик придется на 4 января: упавшая в эти сутки звезда может исполнять желания и осуществлять мечты.

Необычное название этого январского звездопада произошло от наименования старинного созвездия Стенного Квадранта, которое в наши дни астрологи и астрономы не используют в своих рассчетах.

С точки зрения современного наблюдателя, с Земли центр звездопада приходится на созвездие Волопаса. При благоприятной погоде вы можете вечером взглянуть на зимнее небо и, возможно, увидеть ту самую звезду, на которую загадаете первое в 2019 году желание.

Как загадать желание 4 января

Чтобы загадать желание на падающую звезду, специалисты dailyhoro рекомендуют соответствующим образом настроиться. С вечера 4 января, когда зайдет Солнце,

необходимо сконцентрироваться на своей мечте, применить технику визуализации, в красках представив не только исполнение задуманного, но и свой путь к нему.

Нужно четко вообразить себе все шаги к желаемому - от нынешнего положения и до того момента, когда вы сможете уверенно заявить: мечта сбылась!

С наступлением темноты при ясной погоде можно ждать падающей звезды, чтобы в миг, когда вы ее заметите, картинка, которую вы визуализировали накануне, сама появилась в памяти во всех деталях и подробностях.

Если в эту ночь вам не повезло с погодой, не падайте духом.

На 4 января 2019 года приходится пик метеоритного потока, но в целом звездопад продлится дольше, и шанс увидеть падающую звезду сохранится еще несколько дней.

Если накануне звездопада ваши мысли продолжительное время направлены в негативное русло, это может отразиться на исполнении задуманного.

Пытаясь сосредоточиться на желанном, необходимо отказаться от негативного мышления, не позволять отрицательным эмоциям управлять вашими желаниями. Например, желание, загаданное в порыве кого-то перехитрить, обойти в соперничестве, заставить кусать локти, - наверняка не сбудется.

Если же ваше желание направлено на благополучие и не несет в себе отрицательно заряженную энергетику, Вселенная прислушается к нему и предоставит вам возможности быстрее добиться успеха.

Иногда для исполнения такого желания не требуется даже помощник в виде падающей звезды: достаточно сформулировать свою цель и немного помечтать перед сном, пробуждая силу мысли.