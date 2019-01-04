Родственники Криса Кельми отказались от церемонии прощания с певцом

Российский певец Крис Кельми 1 января умер в своем загородном доме, предположительно от остановки сердца. По другой информации, у музыканта были проблемы с печенью и почками, вызванные многолетним злоупотреблением алкоголя.

Крис Кельми был звездой 80-х и 90-х годов — именно тогда он записал свои главные хиты: «Ночное рандеву», «Замыкая круг» и «Усталое такси». А затем его популярность постепенно снизилась. Интерес к нему возник в середине 2000-х, когда стало модно устраивать «дискотеки 80-х и 90-х», поэтому звезду помнят и любят до сих пор. Естественно, проститься с певцом хотели бы многие, но накануне стало известно, что гражданской панихиды родственники Кельми устраивать не планируют. Об этом сообщил продюсер группы «Ласковый Май» Андрей Разин, лично знавший Кельми.

«С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями. Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен», — написал Разин.

По его словам, он был готов взять на себя расходы по организации похорон известного музыканта, как это произошло в случае с Евгением Осиным, когда дочь и бывшая жена оказалась не в состоянии оплатить его похороны. В случае с Кельми Разин очень хотел отдать певцу последние почести певцу.

«Жаль. Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями», — написал Разин.

После известия о том, что Крис Кельми скончался в своем загородном доме, ни единственная жена Людмила, ни сын Кристиан пока не высказались на эту тему, хотя обстоятельства смерти до сих пор не дают покоя как поклонникам певца, так и представителям СМИ.