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Пиппа Миддлтон восхитила фигурой в бикини через два с половиной месяца после родов
Фото!

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Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс

ФОТО: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/Scanpix

Как известно, в октябре прошлого года 35-летняя Пиппа Миддлтон впервые стала матерью, а на днях сестра герцогини Кембриджской отправилась с мужем на отдых, где предстала на людях в раздельном купальнике.

16 октября 2018 года Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюс впервые стали родителями - у них родился мальчик, которому дали имя Артур Майкл Уильям. И вот впервые после рождения первенца сестра Кейт Миддлтон продемонстрировала свои формы в купальнике.

Спустя два с половиной месяца после появления на свет сына Пиппа вместе с мужем отправилась на один из пляжей во Франции.

Молодая мать выбрала по такому случаю белый раздельный купальник, который отлично подчеркнул ее подтянутую фигуру. 

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