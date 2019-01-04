Пиппа Миддлтон восхитила фигурой в бикини через два с половиной месяца после родов

16 октября 2018 года Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюс впервые стали родителями - у них родился мальчик, которому дали имя Артур Майкл Уильям. И вот впервые после рождения первенца сестра Кейт Миддлтон продемонстрировала свои формы в купальнике.