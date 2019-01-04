Пиппа Миддлтон восхитила фигурой в бикини через два с половиной месяца после родов

Пиппа Миддлтон восхитила фигурой в бикини через два с половиной месяца после родовФото!
4 января 2019, 9:23
Как известно, в октябре прошлого года 35-летняя Пиппа Миддлтон впервые стала матерью, а на днях сестра герцогини Кембриджской отправилась с мужем на отдых, где предстала на людях в раздельном купальнике.
16 октября 2018 года Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюс впервые стали родителями - у них родился мальчик, которому дали имя Артур Майкл Уильям. И вот впервые после рождения первенца сестра Кейт Миддлтон продемонстрировала свои формы в купальнике.
Спустя два с половиной месяца после появления на свет сына Пиппа вместе с мужем отправилась на один из пляжей во Франции.
Молодая мать выбрала по такому случаю белый раздельный купальник, который отлично подчеркнул ее подтянутую фигуру.