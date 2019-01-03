ФОТО: Instagram Эвелин Ильвес

Эвелин Ильвес встречала новый 2019 год в Норвегии. Вместе с самыми близкими женщина отправилась на Лофотенские острова, где не упустила возможности искупаться при температуре +5 градусов. Даже удивительно, что в этой стране может быть в январе так тепло. 

Фото Эвелин выставила на всеобщее обозрение в Insta-сторис. Таких снимков было несколько. На фотографиях некогда первая леди Эстонии пожелала всем счастливого Нового года. 

Смотрите! 

ФОТО: Instagram Эвелин Ильвес