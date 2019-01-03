Эвелин Ильвес встречала новый 2019 год в Норвегии. Вместе с самыми близкими женщина отправилась на Лофотенские острова, где не упустила возможности искупаться при температуре +5 градусов. Даже удивительно, что в этой стране может быть в январе так тепло.