Галерея из старого Таллинна: российские туристы внесли шика в уличную моду

Галерея из старого Таллинна: российские туристы внесли шика в уличную модуДорого-богато!
3 января 2019, 15:58
Пока местные жители после праздников возвращаются в рабочие будни, Старый город переполнен туристами. Они обедают в ресторанах, делают забавные селфи на Ратушной площади, изучают содержимое сувенирных лавок.
Не секрет, что все больше россиян проводят новогодние каникулы именно в Эстонии. Итоги туристического сезона пока подводить рано, но, по мнению эстонских отельеров, число российских туристов в этом году не уменьшилось, а количество дней, проводимых ими в отелях, даже выросло. К слову, от местных жителей отличить россиян не составляет труда.
Впрочем, приезжают к нам на этот волшебный период и жители других государств.
Смотрите галерею!