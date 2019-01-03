Чт, 3.01.2019
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  • Галерея из старого Таллинна: российские туристы внесли шика в уличную моду

Галерея из старого Таллинна: российские туристы внесли шика в уличную моду
Дорого-богато!

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Пока местные жители после праздников возвращаются в рабочие будни, Старый город переполнен туристами. Они обедают в ресторанах, делают забавные селфи на Ратушной площади, изучают содержимое сувенирных лавок.

Не секрет, что все больше россиян проводят новогодние каникулы именно в Эстонии. Итоги туристического сезона пока подводить рано, но, по мнению эстонских отельеров, число российских туристов в этом году не уменьшилось, а количество дней, проводимых ими в отелях, даже выросло. К слову, от местных жителей отличить россиян не составляет труда.

Впрочем, приезжают к нам на этот волшебный период и жители других государств.

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