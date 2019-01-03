Галерея из старого Таллинна: российские туристы внесли шика в уличную моду

Не секрет, что все больше россиян проводят новогодние каникулы именно в Эстонии. Итоги туристического сезона пока подводить рано, но, по мнению эстонских отельеров, число российских туристов в этом году не уменьшилось, а количество дней, проводимых ими в отелях, даже выросло. К слову, от местных жителей отличить россиян не составляет труда.