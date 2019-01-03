Самым популярным фильмом 2018 года в кинотеатрах Forum Cinemas стала картина «Богемская рапсодия»

За прошедший год кино- и спецпоказы в кинотеатрах сети Forum Cinemas в Таллинне, Тарту и Вильянди посетили в общей сложности около 1 миллиона раз. Самым популярным фильмом 2018 года стала картина «Богемская рапсодия», которую посмотрели более 31 000 человек. Всего на 250 билетов меньше было куплено на отечественную комедию «Встреча одноклассников 2», которую посмотрели около 30 800 человек. На третьем месте примерно с 25 000 просмотров оказался анимационный фильм «Суперсемейка 2».

В десятку лидеров кинопроката вошли целых три фильма о супергероях («Мстители: Война бесконечности», «Веном» и «Дэдпул 2»), три анимационных фильма («Гринч», «Монстры на каникулах 3» и «Суперсемейка 2»), а также две эстонских картины («Встреча одноклассников 2» и «Товарищ ребенок»).

Прошедший год оказался особенно богат на эстонские фильмы, из которых в кинотеатрах Forum Cinemas наиболее популярными оказались «Встреча одноклассников 2» более чем с 31 000 просмотров, «Товарищ ребенок» более чем с 23 000 просмотров и «Рождество Эйи в Тондикаку» – у этой картины по состоянию на конец года было около 18 000 просмотров, однако желающие еще могут увидеть ее в кино.

«Несмотря на то, что посещений в завершившемся году было меньше, чем годом ранее, его все же можно считать успешным. Вероятно, незначительное снижение посещений наших кинотеатров в частности обусловлено возросшей конкуренцией на рынке», – рассказал исполнительный директор Forum Cinemas Кристьян Конго, добавив, что несмотря ни на что количество посетителей сети Forum Cinemas оставалось стабильным.

«Особенно радует популярность нового кинотеатра Viljandi Centrum – его приняли очень тепло. Также отличными показателями могут похвастаться открывшиеся в начале года в мультиплексе Coca-Cola Plaza залы LUXE – после обновления интерьера в них стало меньше кресел, но посещаемость выросла примерно на 15%. Мы планируем делать ставку на повышение комфортности и в дальнейшем», – прокомментировал представитель Forum Cinemas.

Конго отметил, что наступающий киногод выглядит многообещающим, и сеть рассчитывает на рост посещаемости: «Уже в начале года в прокат выйдут несколько отечественных картин, таких как «Встреча одноклассников 3» и «Правда и справедливость» – они несомненно станут хитами».

Все большую популярность обретают специальные программы кинотеатров Forum Cinemas, в особенности – оперы. Например, трансляцию постановки «Аида» MET Opera посетили около 750 человек, а постановку «Тоска» – 650 человек. Невероятный успех ждал фильм-концерт о южнокорейском бойбэнде BTS – на сеансы фильма «Burn the Stage: The Movie» было куплено около 1200 билетов.

Среди посетителей тартуского кинотеатра Экран наиболее популярной в минувшем году оказалась картина «Товарищ ребенок», тогда как в вильяндиском кинотеатре Centrum первое место по популярности занял фильм «Встреча одноклассников 2». Статистика посещений вильяндиского кинотеатра демонстрирует, что в нем более популярны фильмы для всей семьи. В общей сложности кинотеатр Экран посетили около 70 000 раз, а на долю вильяндиского Centrum пришлось примерно 118 000 посещений.

В течение года в кинотеатрах были показаны 375 фильмов, а также трансляций оперных, балетных и театральных постановок, концертов и спортивных мероприятий. Годом ранее были показаны 312 фильмов и трансляций.

На фильмы в формате 3D было продано в общей сложности 189 442 билета, таким образом на эти сеансы пришлось 19% посещений. Наиболее популярной картиной в формате 3D стала «Мстители: Война бесконечности».

ТОП-5 ФИЛЬМОВ В 2017 ГОДУ В СЕТИ FORUM CINEMAS:

«Богемская рапсодия»

31 026

«Встреча одноклассников 2»

30 784

«Суперсемейка 2»

24 952

«Монстры на каникулах 3»

23 378

«Товарищ ребенок»

23 070

ТОП-3 ЭСТОНСКИХ ФИЛЬМОВ В 2017 ГОДУ В СЕТИ FORUM CINEMAS:

«Встреча одноклассников 2»

30 784

«Товарищ ребенок»

23 070

«Рождество Эйи в Тондикаку»

17 885