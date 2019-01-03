Московский радиоведущий: песня Уку Сувисте способна разорвать израильское «Евровидение» в клочья

В отличие от Уку парочка Яан и Кятлин выдали на сто процентов внутренний продукт, сочетающий фолковый речитатив с варганом и очень красивыми вокальными гармониями. В финале они будут так как никто подобное в этом году не делает. Не секрет что Яан Пехк – большая и вечная любовь жюри «Лауля», который стабильно вылезает в финал и там забирается по ним же очень высоко. А дальше в борьбу вступает телевоут, который всегда был к нему беспощадным. На «Евровидении» это может как запомниться и попасть высоко, так и улететь в никуда подобно финским даунам.

Без гарантий

Весьма качественный и необычный материал предлагает группа Iseloomad, но с ними может сыграть злую шутку пресловутая мания бэнд-номера и его полная бесперспективность. Та же самая проблема у синтезаторного бэнда Around the Sun. Оба коллектива объединяют очень приятные и атмосферные песни, но как решать вопрос сценографии неясно. Lacy Jay и Kadiah представляют каждая свои баллады, но уж больно они близки по духу.

Верность традициям

Грете Пайя, уйдя от Свена Лыхмуса и призвавшая на помощь авторов прошлогодней песни Нечаевой особо не выиграла. Ее первая попытка в 2013-м по прежнему выглядит лучше остальных. Обидно, что кого-то из предыдущей группы она оставит в полуфинале. Синне Вальтри просто держится за свой жанр и ее милая песенка в духе Анне Вески 90-х вызывает не более чем умиление. Драма в том, что Синне, скорее всего, повторит судьбу Марью Ляник в прошлом году. Керли Кивилаан удивляет попыткой петь как Адель, при вокале в стиле «типичный эстонский женский». Сочетание получается интересное и сюрприз очень возможен.

Неожиданности вероятны

Сисси радует интересным куплетом своей песни, которая после срывается в ужасно типичный бридж и еще более типичный припев. Но последнего места она этим себе не гарантирует. Инга и Lumevärv выдают очередной образец попсы из такси спетый на крыше дома телевидения на Гонсиори (там еще в одном и том же офисе слепили клипы для Йоханны и Around the sun). И шансы у них есть, так как их материал не такой плоский, как у той же Йоханны. Ну и Кайя Тамм, которую изначально анонсировали клипом с огромной плюшевой кошкой танцующей под фури в коридоре с сушилкой для белья и участвующей в корейском флеш-мобе осу. А потом Кайя сняла себе клип в тропическом раю и вся пришибленность ее заявки полетела в подвал. Если вернуть ростовую куклу кота то шансы будут. Но, судя по новому клипу, нас ждут шагающие девочки в легких нарядах…