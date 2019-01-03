Полицейские опубликовали фото красавчика-коллеги в важном посте, и тут понеслось...

Мы не можем утверждать, что на праздники пропадает больше людей, но всё равно просим общественность сохранять бдительность, особенно сейчас, когда люди пьют больше, на улице холоднее, а ночи темнее. Я знаю, вы будете проводить Рождество со своими близкими, но мы будем очень признательны, если вы будете следить за публикациями на нашей странице и проверять посты о пропавших без вести. Так вы поможете вернуть кого-то домой в целости и сохранности.