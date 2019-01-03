Полицейские опубликовали фото красавчика-коллеги в важном посте, и тут понеслось...

Полиция английского графства Ноттингемшир на своей страничке в фейсбуке рассказала о работнике, который даже в новогодние праздники будет нести службу и искать пропавших людей.
Запись проиллюстрировали фотографией доблестного полицейского, но этим только всё испортили. У мужчины оказалась такая привлекательная внешность, что англичанки завалили его недвусмысленными предложениями.
27 декабря полиция Ноттингемшира опубликовала пост о своём сотруднике — сержанте Яне Биркине. И он будет трудиться, когда все остальные будут готовиться к Новому году. В посте он лично попросил подписчиков быть внимательными, оказывать полиции содействие и обращаться при первой же необходимости.
Мы не можем утверждать, что на праздники пропадает больше людей, но всё равно просим общественность сохранять бдительность, особенно сейчас, когда люди пьют больше, на улице холоднее, а ночи темнее. Я знаю, вы будете проводить Рождество со своими близкими, но мы будем очень признательны, если вы будете следить за публикациями на нашей странице и проверять посты о пропавших без вести. Так вы поможете вернуть кого-то домой в целости и сохранности.
Призыв сержанта к общественности остался почти незаметным, а вот привлекательная внешность стала поводом для обсуждения. Голубоглазый мужчина, судя по комментариям, влюбил в себя женскую половину страны.
Я бы пропала, чтобы сержант Биркин нашел меня.
Как мне заявить о пропаже себя самой?
Иисус Христос… В следующий раз, когда я заблужусь из-за Google-карт, мне нужно будет позвонить вам.
Сообщите, что я пропала, умоляю вас!
Девушек, влюбившихся в голубые глаза и лысину сержанта, осудили другие подписчики полицейского аккаунта. Такие комментарии принизили значимость поста и работы по поиску пропавших, посчитали они. Сотрудники выполняют свои обязанности, и подобные шутки здесь неуместны.
Да, комментарии смешные. Надеюсь, что пост станет вирусным и люди запомнят, для чего он был написан. Мы все можем быть героями! Убедитесь, что вы подписаны на эту страницу, и проверяйте обновления.
Бьюсь об заклад, что полиция пожалела, что они опубликовали его фотографию
Девушки, девушки, серьезно. Эти парни делают отличную работу, я укатил в какую-то даль, и эти парни везде искали меня и оставались на связи. Если бы не они, то меня сейчас не было бы в живых. Парни, спасибо.
Сам Ян Биркин в переписку вмешиваться не стал, но судя по высказываниям в самом посте, этот человек относится к работе со всей серьезностью. Да и особо пытливые англичанки нашли его страницу в соцсетях и рассказали, что голубоглазый красавчик женат.