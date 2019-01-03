«Жалко Хлебникову»: Игорь Николаев растрогал фанатов кадрами 18-летней давности

Комментируя ролик, в котором тогда еще молодые артисты Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов, Марина Хлебникова и сам Игорь исполняли композицию на песню шведской группы ABBA, Николаев выразил восхищение, как молодо выглядели его друзья 18 лет назад.

«Сижу вечером 2 января на расслабоне перед тв и вдруг там мы такие, молодые и классные! Воистину, ТВ - это машина времени! 18 ЛЕТ НАЗАД», - подписал ролик в Instagram композитор.

Подписчиков Николаева видео также не оставило равнодушным, некоторые из которых обратили внимание, что популярная тогда певица Марина Хлебникова в отличие от своих коллег по сцене исчезла с экранов.

«Жалко Хлебникову. Она была наравне с самыми топовыми звёздами, а сейчас никому не нужна. Жизнь часто несправедлива. А уж шоу бизнес тем более, запросто пережуёт человека и выплюнет как будто и не было его...», «Игорь, а что с Хлебниковой? Где она? Жива ли?», - обратились поклонники с вопросами к композитору.

Напомним, в первых числах октября прошлого года СМИ сообщали о трагедии в семье певицы. Как писал Topnews, Марина Хлебникова обнаружила мертвым своего первого супруга в московской квартире, расположенной в районе Северного Бутова. Как выяснилось, мужчина покончил с собой, оставив бывшей жене прощальную записку, в которой признался в любви.

После пережитого стресса певице потребовалась срочная госпитализация.