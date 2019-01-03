Жутко... В Сеть попали фото заброшенной деревушки, где умерших превращают в куклы

Британский фотограф Тревор Могг посетил маленькое поселение в Японии, где всего-навсего живёт не более 40 человек. Единственная дорога в деревушку идёт через горы, где по пути встречаются лишь заброшенные дома и... чучела.

ФОТО: Trevor Mogg / SWNS.com / Trevor Mogg / SWNS.com

Мужчина рассказал, что насчитал как минимум 150 кукол, которые встретились ему на пути, всего их должно быть 350, сообщает Лайф со ссылкой на SWNS.

Они были везде, куда бы я ни посмотрел — на автобусной остановке, возле домов. Я видел, будто они работали в полях или на автостоянке. При этом вокруг никого не было. Деревня настолько мала, что можно пройти ее за 10 минут.

ФОТО: Trevor Mogg / SWNS.com / Trevor Mogg / SWNS.com

Куклы были созданы девушкой по имени Цкуми Аяно, чья семья уехала из поселения, когда она была ещё ребёнком. В начале 2000-х она вернулась в Нагоро, чтобы ухаживать за отцом. И тогда ей в голову пришла идея сделать пугало, которое было бы на него похоже. Так появился первый кукольный житель села.

ФОТО: Trevor Mogg / SWNS.com / Trevor Mogg / SWNS.com

Ее проект направлен на то, чтобы деревня по-прежнему казалась населенной, пока местные жители постепенно переезжают или умирают от старости. Тем временем более 10 тыс. населенных пунктов Японии опустели и пришли в упадок из-за резкого снижения населения и переездов в крупные города.

ФОТО: Trevor Mogg / SWNS.com / Trevor Mogg / SWNS.com