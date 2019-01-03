Жутко... В Сеть попали фото заброшенной деревушки, где умерших превращают в куклы
Поселение, в котором живёт всего 40 человек, находится на маленьком острове в восточной части Сикоку, Япония.
Британский фотограф Тревор Могг посетил маленькое поселение в Японии, где всего-навсего живёт не более 40 человек. Единственная дорога в деревушку идёт через горы, где по пути встречаются лишь заброшенные дома и... чучела.
Мужчина рассказал, что насчитал как минимум 150 кукол, которые встретились ему на пути, всего их должно быть 350, сообщает Лайф со ссылкой на SWNS.
Они были везде, куда бы я ни посмотрел — на автобусной остановке, возле домов. Я видел, будто они работали в полях или на автостоянке. При этом вокруг никого не было. Деревня настолько мала, что можно пройти ее за 10 минут.
Куклы были созданы девушкой по имени Цкуми Аяно, чья семья уехала из поселения, когда она была ещё ребёнком. В начале 2000-х она вернулась в Нагоро, чтобы ухаживать за отцом. И тогда ей в голову пришла идея сделать пугало, которое было бы на него похоже. Так появился первый кукольный житель села.
Ее проект направлен на то, чтобы деревня по-прежнему казалась населенной, пока местные жители постепенно переезжают или умирают от старости. Тем временем более 10 тыс. населенных пунктов Японии опустели и пришли в упадок из-за резкого снижения населения и переездов в крупные города.
Внешность многих кукол была создана на основе людей, которые раньше здесь жили. Причём у каждого пугала есть своя особенность